चिन्नास्वामी भगदड़ के बाद गहरे शोक में RCB... मृतकों के परिवारों को देगी ₹25-25 लाख

आरसीबी चिन्नास्वामी भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी. आईपीएल 2025 के बाद आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे.

RCB की व‍िक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे (Photo: PTI)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) की खिताबी जीत के बाद 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था. विक्ट्री परेड के दौरान ही एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे. जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

अब उस घटना के लगभग तीन महीने बाद आरसीबी ने भगदड़ में मारे गए लोगों की फैमिली के लिए बड़ा ऐलान किया है. आरसीबी मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये देगी. आरसीबी की ओर से मारे गए फैन्स की याद में एक इमोशनल संदेश भी लिखा गया है. आरसीबी ने मृतक फैन्स की याद में 84 दिनों तक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया था.

यह भी पढ़ें: आईपीएल चैम्पियन RCB ने 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, ‘12th मैन आर्मी’ के नाम लिखा भावुक संदेश

आरसीबी की ओर से लिखा गया, '4 जून 2025 को हमारे दिल टूट गए. उस दिन हमने आरसीबी परिवार के 11 अनमोल सदस्य खो दिए. वे सिर्फ हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे. बल्कि हमारे शहर, समुदाय और टीम को खास बनाने वाले लोग थे. उनकी कमी हमेशा हमारी यादों में गूंजती रहेगी.'

उस खालीपन की भरपाई नहीं हो सकती: RCB
आरसीबी ने आगे लिखा, 'कोई भी मदद उस खालीपन को नहीं भर सकता, जो वे छोड़ गए हैं. लेकिन एक शुरुआत के रूप में और गहरे सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवार को 25 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है. यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है. बल्कि करुणा, एकजुटता और निरंतर देखभाल का वादा है.'

आरसीबी ने अंत में लिखा, 'यह आरसीबी केयर्स की शुरुआत भी है. एक दीर्घकालिक पहल, जो सार्थक कार्यों के लिए समर्पित है. उनकी स्मृति को सम्मान देते हुए हमारा हर कदम यह दर्शाएगा कि हमारे प्रशंसक क्या महसूस करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या वास्तव में डिजर्व करते हैं.'

चिन्नास्वामी भगदड़ की जांच के लिए जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था. आयोग की रिपोर्ट में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अनसेफ करार दिया गया था. नतीजतन आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान बेंगलुरु में होने वाले मुकबलों को नवी मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
