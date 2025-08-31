scorecardresearch
 

PM मोदी ने क्रिकेट से संन्यास ले चुके चेतेश्वर पुजारा को लिखा पत्र, ऑस्ट्रेलिया में मिली ऐतिहासिक सीरीज जीत को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतेश्वर पुजारा की जमकर तारीफ की. पुजार को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने उनके करियर से जुड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया. पीएम ने उन्हें नई इनिंग्स के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

चेतेश्वर पुजारा को पीएम मोदी ने पत्र लिखकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं. (Photo: PTI )
भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी. पुजारा काफी सालों तक भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य रहे और उन्होंने टीम की सफलताओं में अहम रोल निभाया. पुजारा 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारतीय टीम की बैक टू बैक सीरीज जीत के हीरो थे.

चेतेश्वर पुजारा को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी है. पुजारा ने पीएम मोदी से मिला पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया है. पुजारा ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे अपने संन्यास पर माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा का पत्र प्राप्त हुआ, जिससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं. उनकी तरफ से व्यक्त की गई भावनाओं के लिए बहुत आभारी हूं. अपने जीवन की दूसरी पारी में कदम रखते हुए मैं मैदान पर बिताए हर पल और फैन्स से मिले प्यार को संजोकर रखूंगा.'

प्रधानमंत्री ने इस पत्र में लिखा कि उन्हें चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने के फैसले की जानकारी मिली, जिसके बाद फैन्स और क्रिकेट जगत की ओर से तारीफों के पुल बांधे गए. पीएम ने पुजारा को शानदार क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक बधाई दी. पीएम ने कहा कि छोटे फॉर्मेट्स के दौर में पुजारा लंबे फॉर्मेट की खूबसूरती का प्रतीक रहे. पीएम का मानना है कि पुजारा का धैर्य, एकाग्रता और लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता उन्हें भारतीय बल्लेबाजी का अहम स्तंभ बनाती थी.

पुजारा का घरेलू क्रिकेट में भी अहम योगदान: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने पुजारा को जो पत्र लिखा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया धरती पर 2018-19 की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में उनके योगदान का भी जिक्र किया गया है. पीएम मोदी ने लिखा कि पुजारा की उपस्थिति हमेशा फैन्स को भरोसा देती थी कि टीम सुरक्षित हाथों में है. प्रधानमंत्री ने घरेलू क्रिकेट, खासकर सौराष्ट्र के लिए उनके योगदान की सराहना की. पीएम ने कहा कि राजकोट को क्रिकेट मानचित्र पर लाने में उनका योगदान युवाओं के लिए गर्व का विषय है.'

प्रधानमंत्री ने लिखा, 'मुझे यकीन है कि पुजारा के पिता उन पर गर्व महसूस कर रहे होंगे, जो अपने बेटे के मार्गदर्शक भी रहे है. पूजा (पुजारा की पत्नी) और अदिति (पुजारा की बेटी) भी इस बात से खुश होंगी कि अब उन्हें पुजारा के साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा.' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि परिवार ने चेतेश्वर पुजारा के करियर में बड़ा योगदान और बलिदान दिया है.

प्रधानमंत्री ने मैदान के बाहर चेतेश्वर पुजारा की कमेंटेटर के तौर पर गहरी क्रिकेट समझ की तारीफ की. पीएम ने कहा कि पुजारा का विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद मूल्यवान है और लोग हमेशा उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि पुजारा आगे भी क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे. अंत में उन्होंने पुजारा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

कैसा रहा पुजारा का इंटरनेशनल रिकॉर्ड?
37 साल के चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम के लिए 103 टेस्ट मैचो में 7195 रन बनाए. पुजारा का टेस्ट में एवरेज 43.60 रहा और उन्होंने 19 शतक के अलावा 35 अर्धशतक जड़े. पुजारा ने 5 ओडीआई मैचों में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. ओडीआई मैचों में पुजारा ने 51 रन बनाए. 2018-19 में भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी. तब चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 521 रन बनाए थे.

