चेतन शर्मा होंगे भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर, कुरुविला और मोहंती सदस्य

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने गुरुवार को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया. सीएसी ने 5 सदस्यीय टीम में अबे कुरुविला और देबाशीष मोहंती का भी चयन किया. तीनों सुनील जोशी और हरविंदर सिंह के साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें चेतन शर्मा पैनल के अध्यक्ष होंगे.

बीसीसीआई ने रिलीज के माध्यम से घोषणा की, जिसमें कहा गया कि सीएसी ने टेस्ट खेलने के अनुभव के मामले में 'वरिष्ठता के आधार पर' समिति के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा की सिफारिश की है.

Based on CAC’s recommendations Mr Chetan Sharma, Mr Abey Kuruvilla and Mr Debashish Mohanty have been appointed to the senior selection committee. Mr Sharma will be head the selection panel.



Details 👉 https://t.co/05nmQMBAVh pic.twitter.com/XIUDDiRGzY