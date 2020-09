ENG vs AUS T20: इंग्लैंड ने फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज जीतकर बना नंबर-1

इंग्लैंड ने रविवार को साउथेम्प्टन में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की. इस जीत से इंग्लैंड ने ICC की टी20 रैकिंग में ऑस्ट्रेलिया की जगह नंबर एक स्थान भी सुनिश्चित कर लिया. इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नाबाद 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली. तीसरा और अंतिम टी20 इसी मैदान पर 8 सितंबर को खेला जाएगा. पहले मैच में इंग्लैंड ने 2 रनों से रोमांचक जीत हासिल की थी.

ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटकों से उबरकर 7 विकेट पर 157 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. बटलर की 54 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से खेली गई पारी तथा डेविड मलान (32 गेंदों पर 42 रन, 7 चौके) के साथ 87 रनों की साझेदारी से इंग्लैंड ने 18.5 ओवरों में 4 विकेट पर 158 रन बनाकर जीत दर्ज की.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 ओवरों तक 3 विकेट पर 30 रन था, जो कप्तान एरॉन फिंच (33 गेंदों पर 40) और मार्कस स्टोइनिस (26 गेंदों पर 35) के आउट होने से 13 ओवरों में 5 विकेट पर 89 रन हो गया. ग्लेन मैक्सवेल (18 गेंदों पर 26) और एश्टन एगर (20 गेंदों पर 23) की पारियों से ऑस्ट्रेलिया अंतिम 7 ओवरों में 68 रन जोड़ने में सफल रहा.

जवाब में इंग्लैंड ने भी जॉनी बेयरस्टो (9) का विकेट जल्दी गंवा दिया जो हिटविकेट होकर पवेलियन लौटे. इसके बाद बटलर और मलान ने बखूबी जिम्मेदारी संभाली. ये दोनों स्कोर 100 रन के पार ले गए, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने शिकंजा कस दिया. एगर (27 रन देकर दो) ने मलान और टॉम बेंटन (2) को, जबकि एडम जांम्पा (42 रन देकर एक) ने कप्तान इयोन मॉर्गन (7) को आउट करके मैच को रोमांचक बना दिया.

जब इंग्लैंड के बल्लेबाज काफी दबाव में थे, तब फिंच का जाम्पा को 19वां ओवर सौंपने का फैसला गलत साबित हुआ. इस लेग स्पिनर ने 5 गेंदों के अंदर 18 रन दे दिए. मोईन अली (6 गेंद पर नाबाद 13) ने छक्का और चौका लगाया, जबकि बटलर ने विजयी छक्का जड़ा.

