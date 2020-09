ENG vs AUS T20: ऑस्ट्रेलिया के हाथ से फिसली जीत, इंग्लैंड ने दो रनों से मारी बाजी

इस साल मार्च के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा. मेजबान इंग्लैंड ने तीन टी20 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में उसे दो रनों से मात दी. पहले बल्लेबाजी के लिए उतारी गई इंग्लैंड की टीम ने 162/7 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 20 ओवरों में 160/6 रन ही बना पाई. सीरीज का दूसरा मैच 6 सितंबर को खेला जाएगा.

साउथेम्प्टन में 163 रनों का पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक समय 36 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी और उसके 9 विकेट सुरक्षित थे, फिर भी वह लक्ष्य से दूर रह गई. अंतिम ओवर में 15 रनों की जरूरत थी. लेकिन 12 रन ही बन पाए.

3️⃣6️⃣ balls

3️⃣6️⃣ runs scored

5️⃣ wickets taken



An incredible effort by England in the last six overs 🤯