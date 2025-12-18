scorecardresearch
 
लखनऊ टी20 मैच से सीख लेगा BCCI... अब मौसम देखकर बनाए जाएंगे आगे के शेड्यूल

बीसीसीआई के उपाध्याक्ष राजीव शुक्ला ने भारत-साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ टी20 मैच रद्द होने पर निराशा जताई. बीसीसीआई अब आने वाले समय में मौसम के लिहाज से मैचों का शेड्यूल तय करेगा.

घने कोहरे के साथ लखनऊ टी20 मैच को रद्द करना पड़ा था. (Photo: Getty)
घने कोहरे के साथ लखनऊ टी20 मैच को रद्द करना पड़ा था. (Photo: Getty)

लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच घने कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा था. कोहरा इतना घना था कि टॉस भी नहीं हो सका. मैच रद्द होने के बाद प्रशंसकों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी. मैच रद्द होने के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीसीसीआई अब भविष्य की शेड्यूलिंग में मौसम और प्रदूषण को ज्यादा गंभीरता से लेगा.

यह भी पढ़ें: 'गेहूं बेचकर खरीदा था टिकट, मेरा पैसा वापस करो', मैच रद्द होने के बाद भड़के फैन्स, VIDEO

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आजतक से खास बातचीत में स्वीकार किया कि मैच रद्द होना बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने कहा, 'लखनऊ टी20 मैच कैंसिल हुआ और इससे सभी निराश हैं. सारी तैयारियां पूरी थीं, आखिरी वक्त तक निरीक्षण किए गए, लेकिन अंत में घने कोहरे के कारण मैच को रद्द करना पड़ा.'

उत्तर भारत में कोहरा एक बड़ी समस्या
यह मुकाबला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन खराब विजिबिलिटी के कारण टॉस तक नहीं हो सका. छह बार निरीक्षण करने के बाद रात 9:30 बजे मैच अधिकारियों ने खेल रद्द करने का फैसला लिया. राजीव शुक्ला ने माना कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच उत्तर भारत में कोहरा एक बड़ी समस्या बन जाता है और आगे शेड्यूल बनाते समय इस पहलू को जरूर ध्यान में रखना होगा.

उन्होंने कहा, 'इस समय कोहरे की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए भविष्य में शेड्यूलिंग करते वक्त इस फैक्टर को भी देखना होगा.' निरीक्षण के दौरान राजीव शुक्ला खुद मैदान पर अंपायरों से बातचीत करते नजर आए थे. उनका चिंतित अंदाज हालात की गंभीरता को साफ दिखा रहा था.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता खराब रहती है. खासतौर पर फील्डरों के लिए बाउंड्री के पास गेंद पकड़ना और ऊंचे कैच लेना बेहद मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में ऐसे मौसम में T20? कोहरे के चलते टॉस में हुई देरी तो BCCI पर भड़के फैन्स

इस बीच सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा. कई दर्शकों ने सवाल उठाए कि वैकल्पिक वेन्यू या मैच का समय बदलने जैसे विकल्पों पर पहले से क्यों विचार नहीं किया गया. कड़ाके की ठंड में स्टेडियम तक पहुंचे फैन्स खुद को ठगा हुआ महसूस करते नजर आए.

मैच रद्द होने के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में बीसीसीआई को उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान मैच आयोजन को लेकर ज्यादा सतर्क योजना बनानी होगी, ताकि खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों को भी ऐसी निराशा का सामना ना करना पड़े.

