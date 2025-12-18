'गेहूं बेचकर खरीदा था टिकट, मेरा पैसा वापस करो', लखनऊ में मैच रद्द होने के बाद भड़के फैन्स, VIDEO

लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को खेले जाने वाला चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कोहरे के कारण रद्द होने के बाद प्रशंसक भड़क उठे और उन्होंने बीसीसीआई से टिकट के पैसे वापस करने की मांग की. इकाना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जहां बड़ी संख्या में दर्शक भारतीय टीम और प्रोटियाज के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद में पहुंचे थे.

लखनऊ भारत के लिए अब तक एक सफल मैदान रहा है, जहां टीम इंडिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इस मैच में बढ़त हासिल मानी जा रही थी. मेजबान टीम की जीत से सीरीज भी भारत के नाम हो जाती, लेकिन कोहरे ने पूरे दिन खेल बिगाड़ दिया और टॉस तक नहीं हो सका.

#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.



A fan says, "I sold three sacks of wheat and came here to watch the match. I want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y — ANI (@ANI) December 17, 2025

फैन्स ने जाहिर की नाराजगी

स्टेडियम के बाहर प्रशंसक साफ तौर पर नाराज़ दिखे. सामने आए एक वीडियो में फैंस अपने टिकट दिखाते हुए अधिकारियों से रिफंड की मांग करते नजर आए. वीडियो में एक प्रशंसक ने कहा, 'मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने के लिए यहां आया था. मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए...'

एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि भारतीय टीम को मैदान पर खेलते न देख पाने से उनका दिल टूट गया है.

#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.



A fan says, "...Tickets and reimbursement are irrelevant. We wanted to see the match, see our Indian Cricket Team."



Another fan… pic.twitter.com/TNIpzAwkJc — ANI (@ANI) December 17, 2025

कोहरे में कैसे बिगड़े हालात

मैच का समय शाम 7 बजे तय था, जबकि टॉस 6:30 बजे होना था. हालांकि, उससे पहले ही इकाना स्टेडियम में घना कोहरा छा गया और हालात लगातार बिगड़ते चले गए. अंपायरों ने 6:30 बजे पहला निरीक्षण किया और आधे घंटे बाद दोबारा हालात का जायजा लेने का फैसला किया.

7:30 बजे और फिर 8 बजे किए गए निरीक्षणों में भी कोई सुधार नहीं दिखा. इस दौरान मैदान पर ओस का असर भी दिखने लगा. बाउंड्री रोवर के पहियों में नमी नजर आई और ग्राउंड स्टाफ को पिच को सुरक्षित रखने के लिए उस पर मोटा कवर डालना पड़ा.

इसके बाद तीन और निरीक्षण किए गए, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. अंततः मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया गया. मैच के रद्द होने के बाद शेड्यूलिंग को लेकर बीसीसीआई की एक बार फिर कड़ी आलोचना हुई. अब इस सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

