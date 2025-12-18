scorecardresearch
 
'गेहूं बेचकर खरीदा था टिकट, मेरा पैसा वापस करो', लखनऊ में मैच रद्द होने के बाद भड़के फैन्स, VIDEO

लखनऊ में घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20आई मुकाबला बिना टॉस के रद्द हो गया, जिससे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक नाराज़ हो गए और उन्होंने बीसीसीआई से रिफंड की मांग की. कई बार निरीक्षण के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ और अंततः मैच रद्द करना पड़ा. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

लखनऊ में भयानक कोहरे के चलते मैच हुआ रद्द (Photo: ITG)
लखनऊ में भयानक कोहरे के चलते मैच हुआ रद्द (Photo: ITG)

लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को खेले जाने वाला चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कोहरे के कारण रद्द होने के बाद प्रशंसक भड़क उठे और उन्होंने बीसीसीआई से टिकट के पैसे वापस करने की मांग की. इकाना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जहां बड़ी संख्या में दर्शक भारतीय टीम और प्रोटियाज के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद में पहुंचे थे.

लखनऊ भारत के लिए अब तक एक सफल मैदान रहा है, जहां टीम इंडिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इस मैच में बढ़त हासिल मानी जा रही थी. मेजबान टीम की जीत से सीरीज भी भारत के नाम हो जाती, लेकिन कोहरे ने पूरे दिन खेल बिगाड़ दिया और टॉस तक नहीं हो सका.

फैन्स ने जाहिर की नाराजगी

स्टेडियम के बाहर प्रशंसक साफ तौर पर नाराज़ दिखे. सामने आए एक वीडियो में फैंस अपने टिकट दिखाते हुए अधिकारियों से रिफंड की मांग करते नजर आए. वीडियो में एक प्रशंसक ने कहा, 'मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने के लिए यहां आया था. मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए...'

यह भी पढ़ें: IND vs SA 4th T20I Highlights: लखनऊ में घने कोहरे के चलते मैच रद्द, भारत-अफ्रीका के बीच नहीं हो सका चौथा टी20

एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि भारतीय टीम को मैदान पर खेलते न देख पाने से उनका दिल टूट गया है.

कोहरे में कैसे बिगड़े हालात

मैच का समय शाम 7 बजे तय था, जबकि टॉस 6:30 बजे होना था. हालांकि, उससे पहले ही इकाना स्टेडियम में घना कोहरा छा गया और हालात लगातार बिगड़ते चले गए. अंपायरों ने 6:30 बजे पहला निरीक्षण किया और आधे घंटे बाद दोबारा हालात का जायजा लेने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: कोहरे की वजह से पहली बार रद्द हुआ इंटरनेशनल मैच? जानें कब-कब विलेन बना फॉग

7:30 बजे और फिर 8 बजे किए गए निरीक्षणों में भी कोई सुधार नहीं दिखा. इस दौरान मैदान पर ओस का असर भी दिखने लगा. बाउंड्री रोवर के पहियों में नमी नजर आई और ग्राउंड स्टाफ को पिच को सुरक्षित रखने के लिए उस पर मोटा कवर डालना पड़ा.

इसके बाद तीन और निरीक्षण किए गए, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. अंततः मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया गया. मैच के रद्द होने के बाद शेड्यूलिंग को लेकर बीसीसीआई की एक बार फिर कड़ी आलोचना हुई. अब इस सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

