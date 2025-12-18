'गेहूं बेचकर खरीदा था टिकट, मेरा पैसा वापस करो', लखनऊ में मैच रद्द होने के बाद भड़के फैन्स, VIDEO

लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को खेले जाने वाला चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कोहरे के कारण रद्द होने के बाद प्रशंसक भड़क उठे और उन्होंने बीसीसीआई से टिकट के पैसे वापस करने की मांग की. इकाना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जहां बड़ी संख्या में दर्शक भारतीय टीम और प्रोटियाज के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद में पहुंचे थे.
लखनऊ भारत के लिए अब तक एक सफल मैदान रहा है, जहां टीम इंडिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इस मैच में बढ़त हासिल मानी जा रही थी. मेजबान टीम की जीत से सीरीज भी भारत के नाम हो जाती, लेकिन कोहरे ने पूरे दिन खेल बिगाड़ दिया और टॉस तक नहीं हो सका.
फैन्स ने जाहिर की नाराजगी
स्टेडियम के बाहर प्रशंसक साफ तौर पर नाराज़ दिखे. सामने आए एक वीडियो में फैंस अपने टिकट दिखाते हुए अधिकारियों से रिफंड की मांग करते नजर आए. वीडियो में एक प्रशंसक ने कहा, 'मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने के लिए यहां आया था. मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए...'
एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि भारतीय टीम को मैदान पर खेलते न देख पाने से उनका दिल टूट गया है.
कोहरे में कैसे बिगड़े हालात
मैच का समय शाम 7 बजे तय था, जबकि टॉस 6:30 बजे होना था. हालांकि, उससे पहले ही इकाना स्टेडियम में घना कोहरा छा गया और हालात लगातार बिगड़ते चले गए. अंपायरों ने 6:30 बजे पहला निरीक्षण किया और आधे घंटे बाद दोबारा हालात का जायजा लेने का फैसला किया.
7:30 बजे और फिर 8 बजे किए गए निरीक्षणों में भी कोई सुधार नहीं दिखा. इस दौरान मैदान पर ओस का असर भी दिखने लगा. बाउंड्री रोवर के पहियों में नमी नजर आई और ग्राउंड स्टाफ को पिच को सुरक्षित रखने के लिए उस पर मोटा कवर डालना पड़ा.
इसके बाद तीन और निरीक्षण किए गए, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. अंततः मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया गया. मैच के रद्द होने के बाद शेड्यूलिंग को लेकर बीसीसीआई की एक बार फिर कड़ी आलोचना हुई. अब इस सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.