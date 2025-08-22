BCCI में होगा बड़ा फेरबदल, कई सेलेक्टर्स की होगी छुट्टी... नए लोगों को मिलेगा मौका, निकली वैकेंसी

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने सीनियर मेन्स, वूमेन्स और जूनियर मेन्स चयन समिति में सेलेक्टर्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. कुल 7 पद खाली हैं जिसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे. 10 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है. शॉर्टलिस्टिंग और स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. बीसीसीआई की ओर से आवदेन करने के लिए लिंक भी शेयर किया गया है.

मेन्स सेलेक्शन कमेटी में 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस समिति में शामिल सदस्य का काम भारतीय पुरुष टीम का चयन करना होता है. इस पद के लिए वही खिलाड़ी आवदेन कर सकते हैं, जिन्होंने 7 टेस्ट मैच या 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों. या 10 वनडे और 20 फर्स्ट-क्लास मैच. साथ ही कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया हो और बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति में सदस्य के तौर पर 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं रहा हो. वर्तमान में मेन्स सेलेक्शन पैनल में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, शिवसुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरत शामिल हैं. इनमें मुख्य चयनकर्ता अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया है.

उधर महिला चयन समिति में 4 पद के लिए बोर्ड की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस सेलेक्शन पैनल का मुख्य काम महिला टीम का चयन करना है. इसके साथ ही चयन समिति का काम कोच और सपोर्ट स्टाफ की जांच, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना होता है.

इसके लिए वहीं प्लेयर अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया हो. साथ ही कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया हो. इसके अलावा बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति में कुल मिलाकर 5 साल से अधिक का कार्यकाल नहीं रहा हो.

जूनियर मेन्स सेलेक्टर के लिए क्या है योग्यता?

बीसीसीआई की तरफ से जूनियर मेन्स क्रिकेट समिति में 1 पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जूनियर क्रिकेट समिति का सदस्य अंडर-22 लेवल तक की टीमों का चयन करेगा. इसके सदस्य का काम जूनियर टूर्नामेंट्स का आयोजन करना, कप्तान और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति करना और युवा खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होता है.

जूनियर मेन्स क्रिकेटर समिति में सेलेक्टर पद के लिए वही खिलाड़ी आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने कम से कम 25 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों. साथ ही कम से कम 5 साल पहले क्रिकेट से संन्यास लिया हो. इसके अलावा बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति में 5 से ज्यादा समय तक सदस्य नहीं रहा हो.

