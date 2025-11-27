0-2 से शर्मनाक हार, रिकॉर्डबुक तितर-बितर... फिर भी सलामत रहेगा गौतम गंभीर का पद, BCCI एक्शन लेने के मूड में नहीं

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के चलते भारतीय टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवा दी. पूरे सीरीज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो काफी निराशाजनक रही, वहीं गेंदबाजी में पुराना दमखम नजर नहीं आया.

भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर हैं. ऐसा दूसरी बार है, जब गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ है. इससे पहले पिछले साल ने न्यूजीलैंड ने भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज में 3-0 की ऐतिहासिक जीत हासिल की थी.

टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन के बावजूद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) गौतम गंभीर पर एक्शन लेने के मूड में नहीं है. बीसीसीआई की गंभीर को कोच पद से हटाने की कोई नहीं है. भारतीय टीम को गंभीर के अंडर दूसरा घरेलू व्हाइटवॉश झेलना पड़ा है, लेकिन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि गंभीर पर कोई भी कठोर या त्वरित फैसला नहीं लिया जाएगा. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

'ट्रांजिशन फेज और अगला टी20 वर्ल्ड कप'

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय टीम इस समय ट्रांजिशन फेज में है, ऐसे दौर में फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते. अधिकारी ने कहा कि गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 विश्व कप तक है और T20 वर्ल्ड कप भी करीब है, इसलिए कोचिंग में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं उठता.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, 'बीसीसीआई किसी भी फैसले को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगा. टीम अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है. जहां तक कोच गौतम गंभीर का सवाल है, तो हम उनके बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है. उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे विश्व कप तक है. बीसीसीआई चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन से बात करेगा, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा.'

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद गौतम गंभीर ने अपने फ्यूचर को लेकर कहा, 'यह बीसीसीआई को तय करना है. जब मैं हेड कोच बना था, तो मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही थी. भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं. मैं वही इंसान हूं, जिसने इंग्लैंड में नतीजे दिए, चैम्पियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता है. यह एक ऐसी टीम है, जो अभी सीख रही है.'

भारतीय टीम ने गुवाहाटी टेस्ट मैच को 408 रनों सें गंवाया, जो रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी टेस्ट हार रही. वहीं सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब भारत की तरफ से किसी घरेलू टेस्ट सीरीज में एक भी शतक नहीं लगा. साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरी बार अपने घर पर सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ है.

भारतीय टीम का क्लीन स्वीप (घरेलू टेस्ट सीरीज)

0-2 vs साउथ अफ्रीका, 2000

0-3 vs न्यूजीलैंड, 2024

0-2 vs साउथ अफ्रीका, 2025

भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार (रनों के अंतर से)

408 रन vs साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025

342 रन vs ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004

341 रन vs पाकिस्तान, कराची, 2006

337 रन vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007

333 रन vs ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017

329 रन vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता, 1996

घरेलू सीरीज में कोई व्यक्तिगत शतक नहीं (भारतीय टीम)

vs न्यूजीलैंड, 1969/70

vs न्यूजीलैंड, 1995/96

vs साउथ अफ्रीका, 2025/26

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की सीरीज जीत हासिल की. फिर उसे न्यूजीलैंड (0-3) और ऑस्ट्रेलिया (1-3) के खिलाफ सीरीज हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद शुभमन गिल टेस्ट टीम के नए कप्तान बने. शुभमन की कप्तानी और गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबरी कराया. इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज का 2-0 से सफाया किया, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने मेजबानों की कलई खोलकर रख दी.

