Rishabh Pant: खराब फॉर्म, डर या प्लानिंग... आखिर बल्लेबाजी में धोनी के 'स्टाइल' में क्यों उतर रहे 27 करोड़ी ऋषभ पंत

Rishabh Pant LSG vs DC IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) में मंगलवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया. इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को 8 विकेटों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अपने घर पर मिली इस हार की सबसे बड़ी वजह खुद कप्तान ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं. जिनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही इस मैच में सवालों में रही.

पंत बल्लेबाजी के लिए नहीं आए...

लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी. एडेन मार्करम और मिचेल मार्श ने तूफानी शुरुआत भी की थी. दोनों ने 10 ओवर में करीब 90 रन जोड़ दिए थे. इसके बाद 10वें ओवर में ही एडेन मार्करम का विकेट गिरा. बल्लेबाजी के लिए पूरन आए लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाए. 12वें ओवर में पूरन का विकेट गिरा.

लेकिन इसके बाद पंत ने अब्दुल समद को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया जबकि तब पंत को आना चाहिए था. क्योंकि लखनऊ अच्छी स्थिति में थी और तेजी से रन बनाने की जरूरत थी. हालांकि, समद भी 14वें ओवर में आउट हो गए. तब लगा कि पंत आएंगे. लेकिन पंत तब भी नहीं आए. इसी ओवर में मिचेल मार्श का भी विकेट गिरा. फिर भी पंत नहीं आए. पंत ने तब बदोनी को भेज दिया. जब दो गेंदों का खेल बचा तो पंत बल्लेबाजी के लिए आए और खाता भी नहीं खोल सके और आउट हो गए.

अब सवाल उठता है कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जिसपर 27 करोड़ की मोटी रकम लखनऊ ने खर्च की उसका ये रोल आखिर कैसे हो सकता है? इससे पहले भी एक मुकाबले में पंत धोनी की स्टाइल में आखिर में बल्लेबाजी के लिए आए थे.

Never seen Rishabh Pant this angry after getting out—LSG management literally killed his confidence. Frustrating to watch, a match-winner for India struggling to make the top 6 for his IPL side. Sad to see this.💔#RishabhPant #DCvsLSG #LSGvDC pic.twitter.com/sMMmSVlaW7