Babar Azam Father: 'मैं खाना खा लेता, तो बाबर को भूखा रहना पड़ता', पिता की दास्तां, रोने लगे बाबर आजम

Babar Azam Father: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में डबल धमाल किया है. उन्होंने 2022 के लिए वनडे ऑफ द ईयर के साथ-साथ क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम किया है. बाबर ने लगातार दूसरे साल यह खिताब जीता है. बाबर ने अपने प्रदर्शन से दुनियाभर के फैन्स और दिग्गजों को अपना कायल किया है.

बाबर आजम का यह सफर इतना आसान नहीं रहा है. उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया है. एक समय ऐसा भी था जब बाबर आजम के घर में खाने को दाना नहीं था. बाबर के पिता ने बताया कि एक ही व्यक्ति के हिसाब का खाना होता था. मैं खा लेता, तो बाबर को भूखा रहना पड़ता.

बाबर के पिता का वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, आईसीसी खिताब जीतने के बाद बाबर आजम और उनके पिता का एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में बाबर के पिता अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इमोशनल किस्सा सुनाते दिख रहे हैं. वीडियो में बाबर आजम भी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उनकी आंख से आंसू झलक पड़ते हैं.

वीडियो में बाबर आजम के पिता ने कहा, मुझे स्कीन एलर्जी थी. यह इस वजह से नहीं थी कि मेरा बेटा अंदर मैदान खेलता में खेलता था और मैं बाहर धूप में बैठा होता था. एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे. ये (बाबर) पूछता था- पापा आपने खाना खा लिया है. मैं कहता था- हां मैने खा लिया है. एक बार ये मुझसे झूठ बोलता था और मैं इससे झूठ बोलता था.'

