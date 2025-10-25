ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी का प्रयास, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया. एक बाइक सवार युवक ने दो खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की कोशिश की. यह घटना तब हुई जब दोनों खिलाड़ी होटल रैडिसन ब्लू से एक कैफे जा रही थीं.

जैसे ही ये घटना हुई, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तुरंत SOS नोटिफिकेशन भेजा. सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत के बाद MIG पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई. इसके बाद आरोपी अकील खान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सूचना मिलने पर सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनके बयान दर्ज किए. हिमानी ने बताया कि एक राहगीर ने संदिग्ध की मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था, जिसके आधार पर आरोपी अकील खान को पकड़ लिया गया. अकील खान के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और मामले की जांच जारी है.

आरोपी अकील खान को पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: ITG)

ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ ये घटना साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबले से पहले हुई है. ये मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीम्स सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. इस मैच को जीतने वाली टीम अंकतालिका में टॉप कर जाएगी. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल का टिकट कटाया है.

Advertisement

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसन, मारिजाने कैप, काराबो मेसो (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, नोंडुमिसो शंगासे, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, एनेके बॉश, तुमी सेखुखुने, सिनालो जाफ्ता.

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम: फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, एलिसा पेरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहिला मैकग्रा (उप-कप्तान), एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनक्स, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शूट, हीदर ग्राहम, जॉर्जिया वेयरहैम, डार्सी ब्राउन.

---- समाप्त ----