scorecardresearch
 

Feedback

AUS vs IND: भारत के खिलाफ ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका, ये स्टार ऑलराउंडर बाहर... मार्नस लाबुशेन को मौका

भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम को करारा झटका लगा है. उनके स्टार ऑलराउंडर इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो गए हैं.

Advertisement
X
कैमरन ग्रीन भारत के ख‍िलाफ वनडे सीरीज से बाहर (Photo: Getty)
कैमरन ग्रीन भारत के ख‍िलाफ वनडे सीरीज से बाहर (Photo: Getty)

Australia squad Vs India for ODI Series: भारत के ख‍िलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले करारा झटका लगा है. ऑस्ट्रेल‍िया कुल मिलाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनके कई स्टार ख‍िलाड़ी पहले ही सीरीज से बाहर हैं. अब इंजरी के कारण यह स्टार ऑलराउंडर भी बाहर हो गया है. 

दरअसल, ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के कारण तीन मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. ग्रीन को ट्रेनिंग के दौरान हल्की साइड स्ट्रेन (पेट के पास खिंचाव) की शिकायत हुई थी, जिसके चलते वे नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है. सीरीज की शुरुआत रविवार (19 अक्टूबर) से पर्थ में हो रही है. 

मार्नस लाबुशेन को शुरू में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते अब उन्हें मौका दिया गया है. कैमरन ग्रीन की यह नई चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है. हाल ही में वह  पीठ की चोट से उबरकर दोबारा गेंदबाजी करने लौटे थे. अपने पिछले वनडे मैच में उन्होंने 118* रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिससे टीम को काफी उम्मीदें थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Australia vs Bangladesh live cricket score, Women's World Cup 2025
WC सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश को धोया 
Dinesh Karthik On Kohli
Dinesh Karthik ने Kohli को लेकर क्या कहा? 
Shastri On Kohli and Rohit
Rohit और Kohli को Shastri ने दी सलाह! 
Virat Kohli
Aus के खिलाफ ODI सीरीज से पहले Kohli के पोस्ट से खलबली! 
Deepika Padukone
Deepika Padukone बनीं Meta AI की आवाज! 
Advertisement

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की ओर से जो बयान आया है, उसके मुताब‍िक- कैमरन ग्रीन की चोट मामूली है और वे इस महीने के अंत तक घरेलू क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं, ताकि अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले एशेज टेस्ट की तैयारी कर सकें. 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कहा- ग्रीन थोड़े समय के लिए रिहैबिलिटेशन करेंगे और शेफील्ड शील्ड के राउंड तीन में कमबैक की प्लान‍िंग है, जिससे उन्हें एशेज की तैयारी जारी रखने का मौका मिलेगा. 

भारत के ख‍िलाफ ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचे ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क
केवल मैच 2 और 3 के लिए: एडम जाम्पा, एलेक्स केरी, जोश इंग्ल‍िस


ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement