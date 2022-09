Asif Ali: पहले बंदूक सेलिब्रेशन, अब लड़ाई! PAK के आसिफ अली पर बैन लगाने की मांग

एशिया कप-2022 में बुधवार (7 सितंबर) को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक यादगार मुकाबला हुआ. आखिरी बॉल तक इस मैच में जंग चली, लेकिन यह चर्चाओं में गलत वजहों से रहा. मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर लड़ाई हुई, बाद में फैन्स भी स्टेडियम और बाहर लड़ते हुए नज़र आए.

इसी लड़ाई के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, फैन्स अब पाकिस्तान के आसिफ अली पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं. आसिफ अली की लड़ाई अफगानिस्तान के फरीद अहमद से हुई थी, जब विकेट गिरने के बाद दोनों ही खिलाड़ी आमने-सामने हो गए.

अफगानिस्तान के क्रिकेटर गुलबदन नाइब ने भी ट्वीट कर लिखा कि आसिफ अली द्वारा यह मूर्खतापूर्ण काम किया गया है, उन्हें टूर्नामेंट से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए. कोई भी बॉलर जश्न मना सकता है, लेकिन इस तरह किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं.

We request @ICC do not let the extremists to play Cricket its a gentleman’s game not….#BanAsifAli pic.twitter.com/ClgHUTV1Vz — ʏᴀᴢɪ ᴋʜᴀɴ (@Abdaliafghan111) September 7, 2022

Born & raised in war & still not raising a hand or weapon(bat).

Verbal arguments have always been part of games but raising bat to hit another player is shameful.#BanAsifAli

@ICC @ICCMediaComms pic.twitter.com/35SAgs6yze — Rahim Sediqi رحیم صدیقي (@Rahim_Sediqi46) September 8, 2022

आसिफ अली की विकेट लेने के बाद फरीद अहमद जश्न मना रहे थे, उस वक्त दोनों खिलाड़ी आमने-सामने आए. हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि आसिफ अली तो फरीद की ओर बल्ला उठा लिया. इसी व्यवहार पर सोशल मीडिया पर फैन्स आसिफ अली पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं.

फैन्स द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि इससे पहले आसिफ अली ने टी-20 वर्ल्डकप में बंदूक सेलिब्रेशन किया था, तब भी आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था. अब जब वह मारपीट पर उतारू हो रहे हैं, तब फैन्स ने फिर आसिफ अली पर बैन लगाने की मांग की है.

#BanAsifAli @ICC It’s not the first time this Pakistani cricketer misbehaved on the ground, last time in a match he pointed his bat as Gun & today he was trying to hit Afghan Player with his bat, extremely disgraceful & unethical. SHAME. pic.twitter.com/tDhvFTjWo7 — Khalid Amiri - خالد امیري (@KhalidAmiri01) September 7, 2022

आपको बता दें कि एशिया कप-2022 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला गया, वह काफी अहम था. अगर अफगानिस्तान यहां जीत जाता तो भारत एशिया कप में बरकरार रह सकता था. हालांकि, ऐसा हो नहीं सका.

अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 129 का स्कोर बनाया, जवाब में पाकिस्तान ने 1 विकेट शेष रहते हुए आखिरी ओवर में जीत हासिल की. पाकिस्तान के नसीम शाह ने आखिरी में लगातार दो छक्के लगाए और अपनी टीम को जीत दिला दी.