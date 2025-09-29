वरुण चक्रवर्ती ने मोहसिन नकवी को किया ट्रोल, चाय की प्याली संग मनाया जीत का जश्न

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया. जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी उठाने का पारंपरिक पल गायब रहा. इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के मोहसिन नकवी रहे. भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

सूर्या ब्रिगेड ने साफ किया था वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, भारतीय खिलाड़ियों की मांग थी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दें. नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे और काफी देर तक मंच पर भारतीय खिलाड़ियों के आने का इंतजार किया. बाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी असली ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से निकल गए. नतीजा ये हुआ कि जीतने के बावजूद भारतीय टीम असली ट्रॉफी से वंचित रह गई.

अब पूरे वाकये को लेकर टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मोहसिन नकवी को ट्रोल किया है. वरुण ने 29 सितंबर (सोमवार) की सुबह अपने X अकाउंट पर कुछ तस्वीर शेयर की. एक तस्वीर में वे बिस्तर पर लेटे हुए थे और साइड टेबल पर चाय का कप रखा हुआ था.

'अक्खा दुनिया एक तरफ...'

वरुण चक्रवर्ती की ओर से शेयर की गई एक अन्य तस्वीर में भारतीय खिलाड़ी पोडियम पर काल्पनिक रूप से एशिया कप ट्रॉफी को उठाते दिख रहे हैं. वरुण ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा इंडिया एक तरफ. जय हिंद.'

" Akkha duniya ek taraf, aur mere india ek taraf " 🇮🇳🙂

Jai hind !!! 🇮🇳 pic.twitter.com/FmjhkPMUaf — Varun Chakaravarthy🇮🇳 (@chakaravarthy29) September 29, 2025

यह पहली बार नहीं है, जब वरुण चक्रवर्ती ने चाय के कप के साथ फोटो शेयर की. आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खिताबी जीत के बाद भी उन्होंने असली ट्रॉफी के बगल में कॉफी पीते हुए अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने जीत के लंबे सफर को याद किया था.

वरुण चक्रवर्ती के अलावा सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भी AI जनरेटेड तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो एशिया कप ट्रॉफी के साथ दिख रहे हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ संदेश दिया कि याद केवल चैम्पियंस को किया जाता है, ना कि ट्रॉफी के साथ तस्वीर को.

