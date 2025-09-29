कप्तान सूर्या की मैच फीस कितनी है? जीतते ही इंडियन आर्मी को देने का किया ऐलान

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. सूर्या ब्रिगेड ने लगातार सात मैच जीते और उसने टूर्नामेंट अपने नाम किया. 28 सितंबर (रविवार) को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से परास्त किया. भारतीय टीम 9वीं एशिया कप जीतने में कामयाब रही है.

एशिया कप 2025 की समाप्ति के बाद भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक दिल छू लेने वाला फैसला लिया. सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 से मिलने वाली अपनी पूरी मैच फीस पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना (Indian Army) को दान करने का निर्णय लिया.

I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts 🙏🏽



Jai Hind 🇮🇳 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'मैने इस टूर्नामेंट (एशिया कप 2025) की अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का निर्णय लिया है. आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे. जय हिंद.'

कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए: सूर्यकुमार यादव

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उनकी तरफ से जेस्चर के तौर पर ऐसा किया है. सूर्यकुमार ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट के सभी सात मुकाबलों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहते हैं. कप्तान सूर्या ने कहा कि इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए.

एशिया कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की बड़ी घोषणा



- मैं Asia Cup के सभी 7 मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना मो दान करता हूं



कप्तान का एक बेहतरीन निर्णय है ये@adgpi है, तभी तो हम हैं🙏🏻 pic.twitter.com/8A9CNathVl — Abhay Pratap Singh (बहुत सरल हूं) (@IAbhay_Pratap) September 28, 2025

अब सवाल ये है कि सूर्यकुमार यादव को एशिया कप में कितनी मैच फीस मिली. बता दें कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की तरफ से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस देता है. वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए यह रकम 15 लाख रुपये और वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख रुपये प्रति मैच है.

पुरुषों के अलावा भारत की महिला क्रिकेटर्स को भी इंटरनेशनल मैच खेलने पर यही फीस मिलती है. साल 2022 में बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव जय शाह ने पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को समान फीस देने का ऐलान किया था.

The @BCCIWomen cricketers will be paid the same match fee as their male counterparts. Test (INR 15 lakhs), ODI (INR 6 lakhs), T20I (INR 3 lakhs). Pay equity was my commitment to our women cricketers and I thank the Apex Council for their support. Jai Hind 🇮🇳 — Jay Shah (@JayShah) October 27, 2022

अब सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 में सातों मैच खेले. ऐसे में उन्हें मैच फीस के तौर पर 7 x 3 = 21 लाख रुपये मिले हैं. इस रकम को सूर्यकुमार यादव ने इंडियन आर्मी और पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान किया है.

भारतीय क्रिकेटर्स की मैच (मेन्स एंड वूमेन्स इंटरनेशनल)

एक टेस्ट मैच: 15 लाख रुपये

एक ओडीआई मैच: 6 लाख रुपये

एक टी20 इंटरनेशन मैच: 3 लाख रुपये

