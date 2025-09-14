scorecardresearch
 

आउट किया और फिर आंखों से इशारा... क्या शुभमन गिल स‍िखा पाएंगे इस पाकिस्तानी गेंदबाज को सबक?

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय बैटिंग की अहम कड़ी होंगे. शुभमन गिल का सामना इस मुकाबले में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद से भी हो सकता है.

एशिया कप में शुभमन गिल और अबरार अहमद के बीच होगी रोचक जंग (Photo: Associated Press)
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम अपने दूसरे मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करने जा रही है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. यह वही मैदान है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भिड़ंत हुई थी.

उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की थी. भारत की जीत के बीच उस मुकाबले में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी हरकत की वजह सुर्खियां बटोरी थीं. अबरार अहमद ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आउट करने के बाद भद्दा इशारा किया था, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी. अबरार की गुगली को शुभमन गिल पढ़ नहीं पाए थे और बोल्ड हो गए.

विकेट लेने के बाद अबरार अहमद ने शुभमन गिल की ओर देखते हुए गर्दन हिलाकर आंखों से इशारे किए थे. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी अबरार अहमद की इस हरकत से तब नाराज हो गए थे. हालांकि अबरार अहमद ने इस सेलिब्रेशन के लिए खुद का बचाव किया था.

अबरार अहमद ने क्या कहा था?
27 साल के अबरार अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'यही मेरी शैली है और इसमें कुछ भी गलत नहीं था. मैच ऑफिशियल्स ने मुझसे नहीं कहा कि मैंने कुछ गलत किया. अगर मेरे इस सेलिब्रेशन से किसी को ठेस पहुंची, तो इसके लिए खेद है. मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था.' 

अबरार अहमद और शुभमन गिल अब एशिया कप में आमने-सामने होने वाले हैं. भारतीय फैन्स उम्मीद जता रहे हैं कि शुभमन इस बार बल्ले से अबरार को करारा जवाब देंगे. हालांकि शुभमन गिल का इस पाकिस्तानी स्पिनर से समाना तभी होगा, जब वो क्रीज पर काफी वक्त बिताएंगे. अबरार अहमद टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में बहुत कम गेंदबाजी करते हैं. उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी टीम मिडिल ओवर्स में ज्यादातर करती है.

लेग-स्पिनर अबरार अहमद ने पाकिस्तानी टीम के लिए अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6.95 की इकोनॉमी रेट से 24 विकेट झटके हैं. दूसरी ओर से उप-कप्तान शुभमन गिल ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए 22 मुकाबलों में भाग लिया है. इस दौरान उन्होंने 31.47 की औसत से 598 रन बनाए. टी20 इंटरनेशनल में शुभमन ने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं.

