फास्ट बॉलिंग नहीं... भारत के सामने इस बार PAK का स्पिन चैलेंज, दुबई की पिच पर खड़ी होगी मुश्किल

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ग्रुप-ए का मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. इस मुकाबले पर दुनिया भर के फैन्स की निगाहें टिकी हुई हैं. दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया था. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम की सुपर-चार स्टेज में एंट्री लगभग पक्की हो जाएगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में अबकी बार कहानी कुछ अलग दिख रही है. आमतौर पर पाकिस्तानी टीम अपनी फास्ट बॉलिंग के दम पर भारतीय टीम को चुनौती देने का प्रयास करती है. लेकिन एशिया कप 2025 में उसका स्पिन डिपार्टमेंट असली चैलेंज लेकर सामने आया है.

एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल

पाकिस्तान की टीम में सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद जैसे स्पिनर्स हैं. साथ ही सैम अयूब ने भी माइक हेसन के कोच बनने के बाद काफी गेंदबाजी की है. इन चारों स्पिनर्स ने हालिया समय में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है. मौजूदा एशिया कप में ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मिलकर 6 विकेट अपने नाम किए थे.

सुफियान से रहना होगा खासा सावधान

अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज पहले भी भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. लेकिन सुफियान मुकीम और सैम अयूब का भारत के खिलाफ ये पदार्पण मुकाबला होगा. सुफियान मुकीम से भारतीय टीम को खासा सावधान रहना होगा, जो बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर हैं और 18 टी20I मुकाबलों में 27 विकेट चटका चुके हैं.

उधर दाएं हाथ के लेग-स्पिनर अबरार अहमद अपनी मिस्ट्री गेंदों धुरंधर बल्लेबाजों को चौंका चुके हैं. अबरार ने पाकिस्तान के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 24 विकेट झटके हैं. 31 साल के मोहम्मद नवाज पाकिस्तानी टीम में मौजूद सबसे अनुभवी स्पिनर हैं. बाएं हाथ के स्पिनर नवाज ने 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 71 विकेट अपने नाम किए हैं. पार्ट-टाइम ऑफ स्पिनर सैम अयूब की बात करें तो उन्होंने 42 टी20I मैचों में दस विकेट चटकाए हैं.

एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल

क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के सामने पाकिस्तान की स्पिन चौकड़ी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखती है. इस वजह से भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर्स का ज्यादा सावधानीपूर्वक सामना करना होगा.

