सुपर ओवर में टीम इंडिया की बादशाह कायम... सूर्या ब्रिगेड ने श्रीलंका को रौंद बनाया खास रिकॉर्ड, पथुम निसंका भी छाए

एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का विजयी अभियान जारी है. 26 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर-चार के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को सुपर ओवर में पराजित किया. भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पांच विकेट पर 202 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका की टीम ने भी 5 विकेट खोकर 202 रन ही बनाया, जिसके चलते मुकाबला सुपर ओवर में गया.

सुपर ओवर में श्रीलंकाई टीम ने दोनों विकेट खो दिए और सिर्फ 2 रन बनाए. 3 रनों के टारगेट को भारत ने पहली ही बॉल पर हासिल कर लिया. टी20 इंटरनेशनल में भारत की श्रीलंका के खिलाफ ये 23वीं जीत रही है. किसी एक टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने के मामले में भारतीय टीम संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ चुकी है. टी20 इंटरनेशनल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्याद जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर है. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 49 में से 24 मुकाबले जीते हैं.

टी20 इंटरनेशनल में भारत ने अब तक जितने भी टाई मैच खेले हैं, उन सभी में जीत हासिल की है. इनमें से 5 मैच भारत ने सुपर ओवर के जरिए जीते हैं. जबकि 1 मैच का फैसला बॉल आउट के जरिए हुआ. इसके अलावा साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेला गया मुकाबला बारिश से प्रभावित हुआ था. उस मैच में जब बारिश के कारण खेल आगे नहीं हो पाया था, तब डीएलएस नियम के तहत स्कोर बराबर था, ऐसे में वो मुकाबला टाई घोषित कर दिया गया. दूसरी ओर श्रीलंका ने अब तक कुल 6 सुपर ओवर मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत (टी20 इंटरनेशनल)

24 - पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड (49 मैच)

23- भारत vs श्रीलंका (33 मैच)*

23- न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान (49 मैच)

21- इंग्लैंड vs पाकिस्तान (31 मैच)

(नोट: इसमें सुपर ओवर की जीत भी शामिल है)

टाई मैच में 200 प्लस टोटल (फुल मेम्बर टीम्स)

214- न्यूजीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया, क्राइस्टचर्च, 2010 (न्यूजीलैंड जीता)

212- भारत vs अफगानिस्तान, बेंगलुरु, 2024 (भारत जीता)

202- भारत vs श्रीलंका, दुबई, 2025 (भारत जीता)*

पथुम निसंका ऐसे तीसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में शतकीय पारी खेली है. इससे पहले हॉन्ग कॉन्ग के बाबर हयात और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे. निसंका टी20 इंटरनेशनल में शतकीय पारी खेलने वाले चौथे श्रीलंकाई बैटर बन चुके हैं.

टी20 एशिया कप में शतक

122- बाबर हयात (हॉन्ग कॉन्ग) vs ओमान, फतुल्लाह, 2016

122*- विराट कोहली (भारत) vs अफगानिस्तान, दुबई, 2022

101*- पथुम निसांका (श्रीलंका) vs IND, दुबई, 2025

श्रीलंका के लिए शतक (टी20I)

100- महेला जयवर्धने vs जिम्बाब्वे, 2010

104*- तिलकरत्ने दिलशान vs ऑस्ट्रेलिया, 2011

101- कुसल परेरा vs न्यूजीलैंड, 2025

101*- पथुम निसंका vs भारत, 2025

