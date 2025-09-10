scorecardresearch
 

Feedback

इमरान खान ने बेच दिया था भारत में मिला गोल्ड मेडल, IND vs PAK मैच से पहले जानें 38 साल पुराना किस्सा

1987 में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को भारत दौरे के दौरान मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) की 50वीं सालगिरह पर गोल्ड मेडल मिला था. तीन दशक बाद, 2022 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान ने इसे सिर्फ 3000 रुपये में बेच दिया था.

Advertisement
X
एशिया कप 2025 से पहले फिर याद आया इमरान का मेडल विवाद. (Photo, Getty)
एशिया कप 2025 से पहले फिर याद आया इमरान का मेडल विवाद. (Photo, Getty)

एशिया कप 2025 की गहमागहमी और भारत-पाक मुकाबले की आहट के बीच एक पुराना किस्सा फिर सामने है. यह कहानी है 1987 की, जब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को भारत दौरे के दौरान मुंबई स्थित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) की 50वीं सालगिरह पर गोल्ड मेडल भेंट किया गया था.

तीन दशक बाद यह मेडल विवादों में तब घिरा, जब 2022 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान ने इसे बेच दिया था. इस बयान से क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया. बाद में कसूर निवासी शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने यह मेडल 2014 में खरीदे गए मेडल्स में पाया और इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया. आज यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) म्यूजियम में सुरक्षित है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान ने भारत से मिले गोल्ड मेडल को सिर्फ 3000 रुपये में बेच दिया था. इस बयान से खलबली मची और अलग-अलग दावे पेश किए गए. इस दौरान पाकिस्तान के ही एक क्वॉइन कलेक्टर ने जानकारी दी कि उन्होंने एक ऑक्शन में इमरान खान के उस गोल्ड मेडल को खरीद लिया था. 

सम्बंधित ख़बरें

एशिया कप 2025: टी20 फॉर्मेट के 5 जरूरी स्टैट्स
कोहली से लेकर भुवी तक... एश‍िया कप के वो 5 र‍िकॉर्ड्स, कब-कब बोली भारत की तूती 
Suryakumar Yada.
दुबई की ग्रासी पिच पर भारत का पहला इम्तिहान, टीम चयन में ये 3 सवाल बने चुनौती 
India's captain Suryakumar Yadav (L) and head coach Gautam Gambhir attend a practice session at the International Cricket Council (ICC) Academy in Dubai on September 9, 2025, on the eve of their Asia Cup 2025
संजू-रिंकू OUT? इन दो खिलाड़ियों को मौका... UAE के खिलाफ आज ऐसी रह सकती है प्लेइंग 11 
usman sinwari
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में लिया संन्यास, कहा- अब अगली पीढ़ी के लिए... 
AFGVSHK
अफगानिस्तान का विजयी आगाज, एशिया कप के पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग को धोया  
Advertisement

कसूर के शकील अहमद ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के साथ बातचीत में दावा किया था कि 2014 में उन्होंने लाहौर से कुछ मेडल खरीदे थे, उनमें से एक मेडल इमरान खान का था. शकील अहमद के मुताबिक, 2 साल तक वह इस मेडल को इमरान खान को वापस देने की कोशिश में लगे रहे क्योंकि यह क्रिकेट के इतिहास से जुड़ा हिस्सा है. शकील अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाद में यह मेडल सौंप दिया था, जिसे बाद में पीसीबी म्यूजियम में रख दिया गया.

कब और कहां मिला था इमरान खान को मेडल?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम साल 1987 में इमरान खान की अगुवाई में भारत दौरे पर आई थी. यहां पहले 5 टेस्ट की एक सीरीज खेली जानी थी, सीरीज की शुरुआत से पहले 20 जनवरी 1987 को एक फ्रेंडली मैच हुआ. मुंबई स्थित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के 50 साल पूरे हुए थे, ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच 40-40 ओवरों का एक मैच करवाया गया. इसी मौकै पर CCI द्वारा इमरान खान को सम्मानित किया गया था और यह मेडल सौंपा गया था. 

सचिन तेंदुलकर का अनोखा कनेक्शन

इस मैच से जुड़ी एक और दिलचस्प वाकया है. मैच में पाकिस्तान के अब्दुल कादिर चोटिल हो गए थे और 14 साल के सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी. टीम इंडिया के लिए इस मैच में रवि शास्त्री ने कप्तानी की थी, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39.5 ओवरों में 189 रन बनाए थे. जिसे भारत ने 4 विकेट खोकर 39 ओवरों में पा लिया था. भारत की ओर से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 80 और रोजर बिन्नी ने 63 रनों की पारी खेली थी. रवि शास्त्री ने  35 रन देकर 3 विकेट निकाले थे.

Advertisement

एशिया कप की जंग और इमरान 

1984 से शुरू हुए एशिया कप का यह 17वां संस्करण 2025 में 8 टीमों के बीच खेला जाएगा. भारत ने अब तक 8 बार ट्रॉफी जीती है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ दो बार (2000 और 2012) सफलता मिली। दिलचस्प है कि इमरान खान, जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास जैसे दिग्गज भी पाकिस्तान को खिताब नहीं दिला पाए.

1986 में इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा जरूर था, लेकिन खिताब श्रीलंका के हाथों गया. उस साल भारत ने सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement