दुबई में टॉस बनेगा जीत की गारंटी... ये आंकड़े दे रहे गवाही, क्या कप्तान सूर्या का लक देगा साथ

एशिया कप 2025 में रविवार (14 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 9 विकेट से पराजित किया था. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने भी ओमान को 93 रनों से हराकर अपने अभियान का बेहतरीन आगाज किया था.

भारत औ पाकिस्तान के बीच का मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकार्ड बढ़िया रहा है. भारतीय टीम ने यहां पर 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 6 में जीत हासिल की. जबकि 4 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा.

देखा जाए तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान पर तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे केवल एक में जीत मिली. बाकी के दो मुकाबले पाकिस्तानी टीम ने जीते. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में दोनों टीमों के बीच यहां मुकाबला हुआ था. तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से पराजित किया.

फिर एशिया कप 2022 में दो बार दोनों टीमें इस मैदान पर भिड़ीं. पहली बार जब भिड़ंत हुई, तो भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की. जबकि दूसरी बार टक्कर हुई, तो पाकिस्तानी टीम ने भी 5 विकेट से जीत का स्वाद चखा. अब भारतीय टीम इस मैच को जीत कर स्कोर 2-2 करना चाहेगी.

टॉस जीतने पर मैच भी जीती है टीम इंडिया

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस की भूमिका भी अहम रहती है. इस मैदान पर भारतीय टीम ने जो 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, उसमें से उसने 4 में टॉस जीते और साथ में मैच भी जीता. कहने का अर्थ ये है कि भारतीय टीम ने जब-जब इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टॉस जीता, उसने मुकाबला भी अपने नाम किया.

इस मैदान पर बाकी के 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम टॉस नहीं जीत पाई. इस दौरान उसने टॉस हारने के बावजूद 2 मैच जीते, जबकि चार में उसे पराजय का सामना करना पड़ा. वैसे इस मैदान पर जो 95 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, उसमें टॉस जीतने वाली टीम 55 बार विजयी हुई. जबकि 40 मुकाबलों में टॉस हारने वाली टीम विजेता बनी.

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हुसैन तलत, हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फहीम अशरफ.

