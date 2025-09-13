Asia Cup 2025: भारत की बी टीम भी हरा देगी... महामुकाबले से पहले इस क्रिकेटर ने पाकिस्तानी टीम पर कसा तंज

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमों ने ग्रुप-ए में अपने पहले मैच में दर्ज की थी. ऐसे में दोनों टीम्स का आत्मविश्वास सातवें स्थान पर है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा.

इस महामुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है. वासन का कहना है कि मौजूदा स्थिति में भारत की B टीम भी पाकिस्तान को हराने की क्षमता रखती है. वासन का मानना है कि पाकिस्तान कभी क्रिकेट की दुनिया में खौफ पैदा करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं.

अतुल वासन ने माना कि पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन अब उस स्तर का नहीं रहा. अतुल वासन ने ये भी कहा कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी महसूस नहीं होगी. गौरतलब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था.

किंग चला गया, नया किंग आया: वासन

अतुल वासन ने सीएनएन-न्यूज18 से बातचीत में कहा, 'इस पाकिस्तानी टीम को भारत की बी टीम भी हरा देगी क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं. जब हम 90 के दशक में खेलते थे, तब पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत होती थी. अब ऐसा नहीं है. अगर मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिस करूंगा, तो मुझे सुनील गावस्कर और कपिल देव को भी मिस करना पड़ेगा. किंग चला गया, नया किंग आ गया. क्रिकेट ऐसे ही चलता है. नए सुपरस्टार्स आते हैं, भारतीय टीम के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है.'

उधर पीयूष चावला ने भी भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ की जमकर तारीफ की. इस पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, 'अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भी भारत की टी20 टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. अर्शदीप सिंह दुनिया के टॉप-5 गेंदबाजों में शामिल हैं, लेकिन उन्हें भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल रही है. यह टीम बेहद मजबूत और संतुलित लग रही है.'

