बुधवार 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से पहले चले 70 मिनट के ड्रामे के बाद पाकिस्तान ने मेजबान को हराकर सुपर-4 में प्रवेश कर लिया. जिसके बाद अब 21 सितंबर को दोबारा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उसका सामना भारत से होगा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को पहली बार टक्कर देखने को मिली थी. जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई थी. यह मुकाबला हार और जीत के दबाव के अलावा एक मानसिक दबाव वाला खेला भी था. जिसमें भारत ने हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से अच्छा खेलकर जीत अपने नाम की थी.

इस एकतरफा मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. जवाब में नाराज पाकिस्तानी कप्तान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से नदारद रहे.

इसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और धमकी दी कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा. इतना सब होने के बाद जब आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी. तब पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले 70 मिनट तक ड्रामा किया.

जिसमें उसने टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी दी. लेकिन, आईसीसी अपनी बात पर अड़ा रही और मांग नहीं मानी. जिसके बाद आखिर में पाकिस्तान को यूएई से मैच खेलने आना ही पड़ा. अगर पाकिस्तान यह मैच नहीं खेलता तो वह एशिया कप 2025 से बाहर हो जाता और 2 अंक मिलने के बाद मेजबान यूएई सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाता.

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के आंकड़े पाकिस्तान की तुलना में कही गुना ज्यादा अच्छे हैं. दोनों देशों के बीच हुए टी20 क्रिकेट के हेड टू हेड मुकाबलों में भी टीम इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे हैं. लेकिन, एक मैदान ऐसा है जहां पाकिस्तान अब-भी भारत की बराबरी पर है और वो मैदान है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम.

दुबई में कितनी बार हुई है भारत-पाकिस्तान भिड़ंत ?

पाकिस्तान की टीम ने भले ही भारत के हाथों काफी टी20 इंटरनेशनल मैच हारे हैं. लेकिन, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के इस मैदान पर उसने टीम इंडिया को हमेशा कड़ी टक्कर दी है. इस मैदान में दोनों देशों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें 2 मैच पाकिस्तान ने और 2 भारत ने जीते हैं.

एशिया कप टी20 में दोनों देशों के बीच इस मैदान पर 3 मुकाबले खेले गए हैं. वहीं, 1 मैच टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया था. दुबई में भारत-पाक का पहला मैच 24 अक्टूबर 2021 को खेला गया था. जिसमें पाकिस्तान ने भारत को एकतरफा अंदाज में 10 विकेट से हराया था. यह टी20 वर्ल्ड कप का ही मैच था.

इसके बाद दूसरा मैच 28 अगस्त 2022 को हुआ था. जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. जबकि तीसरा मैच 4 सितंबर 2022 को एक बार फिर पाकिस्तान ने जीता था. जिसमें उसने टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया था. यह दोनों मैच एशिया कप के दौरान ही खेले गए थे. वही, आखिरी और चौथा मैच भी 14 सितंबर 2025 को एशिया कप के दौरान ही हुआ. इस मैच में भारत ने एकतरफा अंदाज में पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी.

2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌



A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points! 👏 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY#AsiaCup2025 pic.twitter.com/hM7iin7AAq — BCCI (@BCCI) September 14, 2025

क्या कहते भारत-पाक के टी20 इंटरनेशनल आंकड़ें ?

18 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब-तक कुल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. जिसमें टीम इंडिया ने 10 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं, पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच ही जीते हैं. जबकि 1 मुकाबला टाई रहा है. यह पहला ही मुकाबला था जो 14 सितंबर 2007 को टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया था. बाद बॉल आउट से मैच का नतीजा निकला, जो भारत के पक्ष में रहा.

