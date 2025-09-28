'PAK पर दबाव, मोहसिन नकवी भारत के 12वें खिलाड़ी...', इस भारतीय क्रिकेटर ने पीसीबी चीफ को लपेटा

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. इस मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासनन ने बड़ा बयान दिया है. वासन का मानना है कि अगर पाकिस्तानी टीम खिताबी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है. तो इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी होंगे.

अतुल वासन ने कहा कि मोहिसन नकवी टीम में काफी दखल दे रहे हैं, जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ा दिया है. वासन का कहना है कि जब पाकिस्तानी टीम पर अतिरिक्त दबाव होता है, तो खिलाड़ी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते. नकवी पाकिस्तानी टीम को लेकर बहुत सक्रिय हैं. वो टीम के अभ्यास सत्र में शामिल हुए. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ अपने तरीके से खेलने की छूट दे रखी है.

अतुल वासन ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना अच्छी बात है. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों पर उतना प्रेशर नहीं है जितना पाकिस्तान पर है. भारत 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है. हमारे 12वें खिलाड़ी मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लगातार दबाव डाल रहे हैं.

हारिस रऊफ के सपोर्ट में उतरे मोहसिन नकवी

अतुल वासन ने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी की मौजूदगी खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है. वासन ने बताया कि कई पाकिस्तानी खिलाड़ी पिछले मैचों में खेल पर ध्यान देने की बजाय प्रदर्शन और दिखावे में ज्यादा उलझे हुए थे. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तानी गेंदबाज ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया था. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी हारिस पर लगे जुर्माने की राशि अपनी जेब से चुकाना चाहते हैं.

अतुल वासन ने कहा, 'पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर होना चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी इसे राजनीतिक बना रहे हैं. वह टीम के आस-पास लगातार घूम रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों पर अतिरिक्त प्रेशर बन रहा है. अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी सिर्फ खेल पर ध्यान दें और अतिरिक्त प्रेशर को पीछे छोड़ दें, तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.'

अतुल वासन ने यह भी कहा कि भारत के खिलाड़ियों पर इस फाइनल में उतना दबाव नहीं है, जितना पाकिस्तान पर है. भारत अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह केंद्रित है और टीम में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है. पाकिस्तानी टीम को खेल पर फोकस करना चाहिए, तभी वे फाइनल में भारत को टक्कर दे सकती है.

