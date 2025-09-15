बर्थडे को सूर्या ने बनाया यादगार, पाकिस्तान का दुबई में निकाला जुलूस...धोनी स्टाइल में मैच किया फिनिश

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 14 सितंबर (रविवार) को खेले गए एशिया कप 2025 के महामुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से जीत हासिल की. मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए महज 128 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 15.5 ओवर्स में ही हासिल कर लिया. भारतीय टीम अब ग्रुप-ए के अपने आखिरी मुकाबले 19 सितंबर (शुक्रवार) को ओमान का सामना करेगी.

एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए काफी खास रहा. 14 सितंबर को सूर्यकुमार का 35वां जन्मदिन भी था. ऐसे में सूर्यकुमार ने मैच जिताऊ पारी खेलकर अपने जन्मदिन को और यादगार बना दिया. सूर्या ने धमाकेदार पारी खेलकर मैच को न सिर्फ भारत की झोली में आसानी डाला, बल्कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में छक्का जड़कर मैच को फिनिश किया.

महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में छक्का जड़कर भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाई थी. इसके अलावा भी धोनी कई बार छक्का या चौका जड़कर मैच फिनिश कर चुके हैं. अब सूर्यकुमार यादव की इस पारी ने पाकिस्तान को मैच में लौटने का तनिक भी मौका नहीं दिया. सूर्यकुमार ने 5 चौके और एक छक्के की मदद से 37 बॉल पर नाबाद 47 रन बनाए.

अभिषेक शर्मा-तिलक वर्मा ने भी बांधा समां

सूर्यकुमार यादव ने भारतीय पारी के 16वें ओवर में सुफियान मुकीम की पांचवीं गेंद को डीप-मिडिविकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर मैच का खात्मा किया. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने भी बल्ले से तूफानी प्रदर्शन किया. अभिषेक ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे. जबकि तिलक वर्मा ने 100 के स्ट्राइक से 31 रन बनाए. तिलक ने अपनी पारी में दो चौके के अलावा एक छक्का लगाया.

इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज शुरू से ही संघर्ष करते दिखे. टॉप आर्डर में साहिबजादा फरहान के अलावा कोई बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय टिक नहीं सका. फरहान ने तीन छक्के और एक चौके की सहायता से 44 गेंदों पर 40 रन बनाए. अगर शाहीन आफरीदी ने आखिरी ओवर्स में कुछ बड़े शॉट्स नहीं खेले होते, तो पाकिस्तान का स्कोर 128 रनों तक नहीं पहुंच पाता.

एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल

शाहीन आफरीदी ने चार छक्के की मदद से 16 गेंदों पर नाबाद 33 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी दो-दो खिलाड़ियों को आउट किया. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी एक-एक विकेट हासिल किया.

