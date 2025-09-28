फाइनल में हार्दिक पंड्या बना सकते हैं धाकड़ रिकॉर्ड, 2 विकेट की दरकार, अब तक कोई भी भारतीय ऐसा कर ना सका

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार (28 सितंबर) को होना है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में सबकी निगाहें भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पर रहेंगी. हार्दिक दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में एक बड़ा कीर्तिमान रच सकते हैं.

अगर हार्दिक पंड्या इस मैच में में दो विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो वो टी20 इंटरनेशनल में 1500 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. अब तक यह उपलब्धि सिर्फ बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन शाकिब अल हसन और अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ही हासिल कर पाए हैं.

हार्दिक पंड्या इसी के साथ भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा करने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन जाएंगे. अब तक केवल अर्शदीप सिंह (101 विकेट) ही ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं. 31 वर्षीय हार्दिक पंड्या ने अब तक 120 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1860 रन बनाने के अलावा 98 विकेट झटके हैं. हार्दिक का बैटिंग एवरेज 27.35 और गेंदबाजी औसत 26.58 रहा है.

एशिया कप में कैसा रहा हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन?

देखा जाए तो एशिया कप 2025 में हार्दिक पंड्या को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है. हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 38 रनों की शानदारा पारी खेली थी. उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 41 रनों से जीत दर्ज की थी. गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पंड्या ने मौजूदा टूर्नामेंट में 8.57 की इकोनॉमी रेट से चार विकेट लिए हैं.

हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. उनकी जगह रिंकू सिंह ने फील्डिंग की थी. हार्दिक की फिटनेस और फाइनल में उनकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा था कि हार्दिक को क्रैम्पस आ गए थे और उनकी फिटनेस पर नजर रखी जा रही है.

अगर हार्दिक पंड्या पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले से बाहर रहते हैं, तो यह टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा. हार्दिक ने मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के लिए नई गेंद से गेंदबाजी की है और उनके बिना टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है. हार्दिक नहीं खेलते हैं, तो अर्शदीप सिंह की प्लेइंग-11 में जगह बरकरार रह सकती है.

