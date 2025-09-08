scorecardresearch
 

वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान तक... Asia Cup 2025 में ये दिग्गज करेंगे कमेंट्री

यूएई में शुरू हो रहे 17वें एशिया कप टी20 में सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के बहुभाषी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग महाद्वीपीय वर्चस्व के लिए भिड़ेंगे. भारत का पहला मुकाबला बुधवार को यूएई के खिलाफ है.

एशिया कप 2025 कमेंटेटर्स लिस्ट: वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और अन्य (Photo, Getty)
एशिया कप 2025 में सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि कमेंट्री बॉक्स में भी दिग्गजों की जंग देखने को मिलेगी. यूएई में मंगलवार से शुरू हो रहे एशिया कप टी20 में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के बहुभाषी कमेंट्री पैनल में भारत के क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और वीरेंद्र सहवाग शामिल होंगे. पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण भी तमिल पैनल का हिस्सा बनेंगे, जिससे प्रशंसकों को हर भाषा में बेहतरीन विश्लेषण मिलेगा.

17वां एशिया कप: महाद्वीपीय क्रिकेट का महासंग्राम

इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले महाद्वीपीय वर्चस्व के लिए भिड़ेंगे. भारत अपना अभियान बुधवार को यूएई के खिलाफ शुरू करेगा।

विश्व फीड के लिए चुने गए कमेंटेटर

विश्व फीड कमेंटेटरों में भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, रॉबिन उथप्पा, बाजिद खान, वकार यूनिस, वसीम अकरम, रसेल अर्नोल्ड और साइमन डूल शामिल हैं. 

हिंदी कमेंट्री पैनल के सितारे

हिंदी पैनल में वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, अजय जडेजा, पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर और सबा करीम मुख्य नाम हैं. उनका अनुभव और विशेषज्ञता प्रशंसकों के लिए हर मैच को और रोमांचक बना देगी.

तमिल और तेलुगु कमेंट्री पैनल

भरत अरुण तमिल पैनल में डब्ल्यूवी रमन जैसे पूर्व खिलाड़ियों के साथ जुड़ेंगे. तेलुगु पैनल में वेंकटपति राजू और वेणुगोपाल राव जैसी हस्तियां शामिल हैं.

सुनील गावस्कर ने कहा, ‘सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया एशिया कप में कदम रख रही है. यह टीम अनुभव और युवा प्रतिभा का बेहतरीन मिश्रण है और भारतीय क्रिकेट के भविष्य का प्रतीक है.'

रवि शास्त्री ने कहा, ‘सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और शुभमन गिल की उप-कप्तानी टीम में अनुभव और युवा का आदर्श संतुलन पेश करती है. जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि तिलक वर्मा और हर्षित राणा जैसी युवा प्रतिभाएं टीम में जोश और विकल्प जोड़ती हैं.’

एशिया कप के लिए भारत की टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: 'संजू सैमसन को ओपनिंग से मत हटाओ, हार्दिक पंड्या नेचुरल फिनिशर...', रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को चेताया

 

---- समाप्त ----
