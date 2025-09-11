scorecardresearch
 

Feedback

BAN vs HK Live Score: हॉन्ग कॉन्ग की बल्लेबाजी शुरू... जीशान अली और अंशुमान रथ क्रीज पर

BAN vs HK Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप में हॉन्ग कॉन्ग की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसे पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने 94 रनों से हरा दिया था. दूसरी ओर बांग्लादेश का ये मौजूदा टूर्नामेंट में पहला मुकाबला है.

Advertisement
X
बांग्लादेश का पेस अटैक दमदार, मुस्ताफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद शानदार फॉर्म में हैं (Photo: Getty Images)
बांग्लादेश का पेस अटैक दमदार, मुस्ताफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद शानदार फॉर्म में हैं (Photo: Getty Images)

Bangladesh vs Hong Kong Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के मैच नंबर-3 में आज (11 सितंबर) बांग्लादेश का सामना हॉन्ग कॉन्ग से है. दोनों टीमों के बीच ग्रुप-बी का यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में है. इस मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. मुकाबले में लिटन दास बांग्लादेशी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं यासिम मुर्तजा के कंधों पर हॉन्ग कॉन्ग की टीम की बागडोर है.

एशिया कप 2024 में हॉन्ग कॉन्ग को अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के हाथों 94 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. अब उसके लिए ये मुकाबला काफी अहम है. दूसरी ओर बांग्लादेशी टीम की कोशिश मौजूदा टूर्नामेंट में दमदार आगाज करने की है. बांग्लादेश-हॉन्ग कॉन्ग मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

हॉन्ग कॉन्ग की प्लेइंग-11: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हान मार्क चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल.

सम्बंधित ख़बरें

Washington Sundar
एशिया कप टीम में नहीं मिली थी जगह... अब इंग्लैंड जाकर खेलेगा ये भारतीय क्रिकेटर 
Reena Roy and Mohsin Khan.
रन, रिकॉर्ड और रीना रॉय का जादू... PAK का वो क्रिकेटर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस पर हुआ फ‍िदा, फ‍िर हुई ट्रेजडी 
Salman Agha
PAK टीम की बढ़ी टेंशन... चोटिल हुआ ये धुरंधर, पहले मैच में खेलना तय नहीं 
Supreme Court On Ind-Pak match
Ind-Pak मैच याचिका पर Supreme Court ने दिया ये जवाब! 
Sanjay On Kuldeep
Sanjay Manjrekar ने Team India के मैनेजमेंट पर कसा तंज! 

बांग्लादेश की प्लेइंग-11: परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान.

बांग्लादेश की टीम: परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, सैफ हसन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन, शोरिफुल इस्लाम, शमीम हुसैन, तंजीम हसन साकिब.

Advertisement

हॉन्ग कॉन्ग का स्क्वॉड: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हान मार्क चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद, मार्टिन कोएत्जी और अली हसन.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement