BAN vs HK Live Score: हॉन्ग कॉन्ग की बल्लेबाजी शुरू... जीशान अली और अंशुमान रथ क्रीज पर

Bangladesh vs Hong Kong Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के मैच नंबर-3 में आज (11 सितंबर) बांग्लादेश का सामना हॉन्ग कॉन्ग से है. दोनों टीमों के बीच ग्रुप-बी का यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में है. इस मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. मुकाबले में लिटन दास बांग्लादेशी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं यासिम मुर्तजा के कंधों पर हॉन्ग कॉन्ग की टीम की बागडोर है.

एशिया कप 2024 में हॉन्ग कॉन्ग को अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के हाथों 94 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. अब उसके लिए ये मुकाबला काफी अहम है. दूसरी ओर बांग्लादेशी टीम की कोशिश मौजूदा टूर्नामेंट में दमदार आगाज करने की है. बांग्लादेश-हॉन्ग कॉन्ग मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

हॉन्ग कॉन्ग की प्लेइंग-11: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हान मार्क चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल.

बांग्लादेश की प्लेइंग-11: परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान.

बांग्लादेश की टीम: परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, सैफ हसन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन, शोरिफुल इस्लाम, शमीम हुसैन, तंजीम हसन साकिब.

हॉन्ग कॉन्ग का स्क्वॉड: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हान मार्क चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद, मार्टिन कोएत्जी और अली हसन.

