Ind Vs Pak Match Result: अर्शदीप सिंह का कैच छोड़ना पड़ा भारी, पाकिस्तान ने 2 ओवर में बना डाले 26 रन, ऐसे हारी टीम इंडिया

Ind Vs Pak: एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है. रविवार (4 सितंबर) को हुए इस मैच में भारत ने 181 का स्कोर बनाया था, जवाब में पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. यह मैच रोमांच के चरम पर था, जहां आखिर तक किसी विजेता का मालूम पड़ना मुश्किल हो रहा था लेकिन अंत में पाकिस्तान ने बाजी मार ली. एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान को पांच विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसने यहां भारत को भी 5 ही विकेट से हराया और हिसाब बराबर कर लिया.

मैच का पूरा हाल यहां क्लिक कर जानें

आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 26 रन

पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे, 19वां ओवर भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने फेंका जो भारी पड़ गया. इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन लुटवा दिए और भारत का यहां से वापसी करना मुश्किल हो गया.

भुवनेश्वर कुमार का ओवर: वाइड, 1, 6, वाइड, 1, 4, 1, 4

आखिरी ओवर में पाकिस्तान को सात रनों की जरूरत थी, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने कमान संभाली. लेकिन वह जीत नहीं दिला पाए, यहां एक विकेट भी मिला लेकिन वह भारत के काम नहीं आया.

अर्शदीप सिंह का ओवर: 1, 4, 0, विकेट, 2

भारत: 181/7 (20)

पाकिस्तान: 182/5 (19.5)

अर्शदीप की एक गलती पड़ी भारी

टीम इंडिया के फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह ने रवि बिश्नोई की बॉल पर आसिफ अली का बेहद आसान कैच टपका दिया था. यह कैच ही भारी पड़ गया, 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर आसिफ अली ने जब शॉट मारा तब अर्शदीप के पास बॉल गई और उन्होंने बेहद ही लापरवाही से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वह ही भारी पड़ गया. कैच छूटने के बाद आसिफ अली ने अगले ओवर में छक्का और चौका जड़ा था. अर्शदीप से जब कैच छूटा तब कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा भी देखने लायक था.

भारत-PAK मैच में टॉस में बड़ी चूक? बाबर आजम ने बोला था टेल्स लेकिन...



That's that from another close game against Pakistan.



Pakistan win by 5 wickets.



Up next, #TeamIndia play Sri Lanka on Tuesday.



Scorecard - https://t.co/xhki2AW6ro #INDvPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/Ou1n4rJxHu