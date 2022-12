Andrew Flintoff: शूटिंग के दौरान स्टार क्रिकेटर की कार क्रैश, एयर एम्बुलेंस से ले जाना पड़ा अस्पताल

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ एक कार एक्सीडेंट के दौरान चोटिल हो गए हैं. एंड्रयू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बीबीसी के टीवी शो ‘टॉप गियर’ के लिए एंड्रूय सर्रे में एक शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ.



बीबीसी द्वारा इस मामले में बयान जारी किया गया है. बीबीसी का कहना है कि 45 साल के एंड्रयू फ्लिंटॉफ के टॉप गियर शो के टेस्ट ट्रैक के दौरान चोट लग गई. यहां शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्लिंटॉफ को लगी चोट बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कार नॉर्मल स्पीड में ही थी. फ्लिंटॉफ के ट्रैक से अस्पताल तक एयर एम्बुलेंस में ले जाया गया था.



बता दें कि टॉप गियर शो के दौरान यह दूसरी बार है जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ का एक्सीडेंट हुआ है, इससे पहले साल 2019 में भी उनका एक्सीडेंट हुआ था जब उनकी स्पीड 125 MPH की थी और कार क्रैश हो गई थी.



एंड्रयू फ्लिंटॉफ को मौजूदा दौर में इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक गिना जाता है. जो अपने खेल के साथ-साथ अपने व्यवहार और कई विवादों के लिए भी सुर्खियों में रहे. इंग्लैंड के लिए 79 टेस्ट और 141 वनडे खेल चुके फ्लिंटॉफ ने 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा.

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की सलामती के लिए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि वह कामना करते हैं कि फ्लिंटॉफ जल्द स्वस्थ हों.

Wishing you a speedy recovery Freddie @flintoff11! Hope you feel well and get back into action real soon ❤️‍🩹