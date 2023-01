India vs South Africa Womens: डेब्यू मैच में छाई भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा ने भी साउथ अफ्रीका को बुरी तरह धोया

India vs South Africa Womens: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अगले महीने साउथ अफ्रीका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलना है. इससे पहले महिला टीम एक ट्राई सीरीज खेल रही है, जिसमें उसका पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हुआ. इस मैच में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 27 रनों से शानदार अंदाज में जीत दर्ज की.

इस ट्राई सीरीज में तीसरी टीम वेस्टइंडीज है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में बैटर अमनजोत कौर ने डेब्यू किया. उन्होंने 30 गेंदों पर 41 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इसी कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. मैच में ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा ने भी साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित किया.

अमनजोत कौर ने खेली धांसू पारी

दरअसल, मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में 69 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. टीम इंडिया यहां मुश्किल में नजर आ रही थी. मगर तभी 7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरीं अमनजोत कौर ने क्रीज पर पैर जमाए और धांसू पारी खेल डाली. उन्होंने अफ्रीकी बॉलर्स को बुरी तरह धोया और भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट पर 147 रनों तक पहुंचाया.

India seal a comfortable win against South Africa in the opening game of the T20I Tri-Series 👌 pic.twitter.com/mmuAheYSew

23 साल की अमनजोत के अलावा ओपनर और विकेटकीपर यास्तिका भाटिया ने 34 बॉल पर 35 रन बनाए. जबकि दीप्ति शर्मा ने 23 बॉल पर 33 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके बाद 148 रनों के टारगेट के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 9 विकेट गंवाकर 120 रन ही बना सकी और 27 रनों से मैच गंवा दिया.

Here's our playing XI for the first game of the tri-series against South Africa. #TeamIndia #SAvIND pic.twitter.com/M6qxuQsBKC