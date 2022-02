Alan Sippy Cricketer, एलेन सिप्पी: सचिन का वो पार्टनर, जिसे लगता था तेंदुलकर चल नहीं पाएगा

सहस्त्रबुद्धे ने साल के पहले दिन लड़कों के झुंड से एक सवाल पूछा था - चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान का क्या नाम था? फिर खुद ही अगले पल कह दिया था कि 'छोड़ो, वो ग़ैर ज़रूरी है. पहले इंसान का नाम ही इम्पोर्टेन्ट होता है.'

यही सवाल बहुत साल पहले एक सस्ती जीके की किताब में भी पढ़ा था. साथ में जवाब भी था. याद नहीं हुआ. सहस्त्रबुद्धे की बात दिल में घर कर गयी थी. वो मेरे और सहस्त्रबुद्धे के बीच की असहमतियों की शुरुआत थी. घर जाते ही इस सवाल का जवाब ढूंढा. नाम मिला बज़ एल्ड्रिन. मुझे यकीन है कि मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिना एल्ड्रिन की मदद और उनके साथ के, चांद पर कदम नहीं रख पाते. और इसीलिए जितना ज़रूरी नील का नाम है, उतना ही ज़रूरी एल्ड्रिन का नाम भी है. एल्ड्रिन याद रहने चाहिए.

कहानी एक और एल्ड्रिन की जिसने इतिहास के सबसे पहले पन्ने को लिखा जाते हुए देखा. जब एक 14 साल का नील आर्मस्ट्रॉन्ग वानखेडे में बल्ला लेकर उतरा था तो ये एल्ड्रिन दूसरे छोर पर खड़ा था.

**********

साल 1988. 14 साल का सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आ रहा था. लालचंद राजपूत 99 पर रन आउट हुए थे. सभी स्टैंड्स खाली थे. लेकिन फिर भी हवा में कुछ भुनभुनाहट सी थी. प्रेस बॉक्स के ठीक बगल में वीआईपी बैठते हैं. वहां उस वक़्त कई पूर्व मुंबई और इंडियन क्रिकेटर्स बैठे थे. सुनील गावस्कर स्टैंड्स में बैठे हुए थे. वो पिछले दो दशकों से मुंबई क्रिकेट के मसीहा बने हुए थे लेकिन अब वो भारतीय क्रिकेट के नए भगवान का जन्म होता देखने वाले थे. शारदाश्रम विद्यामंदिर से तेंदुलकर के दोस्त आये हुए थे जिन्हें उस दिन स्कूल ने छुट्टी दी हुई थी जिससे वो अपने दोस्त की हौसलाफज़ाई कर सकें. हर कोई यही कह रहा था, "सचिन नक्की शंभर करणार."

गुजरात की बॉलिंग कोई बहुत ख़ास नहीं थी. शुरुआती बल्लेबाज़ों ने ठीक-ठाक रन बोर्ड्स पर लगा दिए थे. नारायन तम्हाने, रमाकांत देसाई, सुधीर नायक और मिलिंग रेगे ने 14 साल के बच्चे को टीम में रखने का फ़ैसला लिया था. लंच के दौरान टीम मैनेजर ने बताया कि चूंकि बैटिंग ठीक चल रही है इसलिए सचिन को एक पायदान ऊपर भेजा जाएगा. 4 नंबर पर. पिच पर जो भी बल्लेबाज़ होगा, वो 'सचिन का ख़याल' रखेगा. लालचंद राजपूत 99 पर रन आउट हो गए. सचिन पैड्स पहन कर मैदान में कदम रख रहा था.

