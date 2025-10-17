'खेलना सबसे अच्छा, टीम चुनना चुनौतीपूर्ण... चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शेयर किया अपना अनुभव

भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को हालिया समय में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. रोहित शर्मा की जगह जब शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, तो अगरकर फैन्स के निशाने पर आ गए. उससे पहले जब एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, तब भी अगरकर की कुछ फैन्स ने आलोचना ने की थी.

अजीत अगरकर मानते हैं कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रोल सेलेक्टर का रहा है, जबकि सबसे संतोषजनक अनुभव बतौर क्रिकेटर रहा. अगरकर ने बतौर क्रिकेटर मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया, फिर उन्होंने कमेंट्री की और अब चीफ सेलेक्टर का रोल निभा रहे हैं. अगरकर ने कहा कि कमेंटेटर का काम कठिनाईपूर्ण जरूर है क्योंकि घंटों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप सही शब्दों में मैच की जानकारी देते हैं, तो काम पूरा हो जाता है और आप घर लौट सकते हैं.

अजीत अगरकर ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'खेलने से आपको सबसे ज्यादा संतोष मिलता है. मैदान पर हर बार जब आप कदम रखते हैं, तो आप पर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है. खिलाड़ी के पास गेंद या बल्ला होता है, इसलिए जीत और हार का फैसला उसके हाथ में होता है. अगर आप अच्छा खेलते हैं या गलती करते हैं, यह आपके करियर को प्रभावित करता है.'

'आपके हाथ में कुछ नहीं रहता...'

अजीत अगरकर कहते हैं, 'सेलेक्टर के रूप में काम करना सबसे चुनौतीपूर्ण है. एक बार जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुन लेते हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता. भारत में क्रिकेटरों की इतनी बड़ी संख्या और गहरी प्रतिभा होने की वजह से फैसले लेने कठिन होते हैं. यह जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है क्योंकि आपका निर्णय किसी खिलाड़ी के करियर को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है.'

अजीत अगरकर ने कहा कि इतने खिलाड़ियों में से सेलेक्शन करना अच्छी बात है. इससे प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन का स्तर उच्च रहता है, लेकिन क्रिकेट इतनी लोकप्रिय है कि लोग आपके निर्णयों पर आलोचना करेंगे. अगरकर ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर चल रही चीजों पर ध्यान नहीं देते.

अजीत अगरकर ने भारतीय टीम के लिए 26 टेस्ट, 191 ओडीआई और 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इस दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अगरकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 349 विकेट अपने नाम किए. 47 वर्षीय अगरकर पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा की जगह चीफ सेलेक्टर बने थे.

---- समाप्त ----