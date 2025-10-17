scorecardresearch
 

Feedback

'खेलना सबसे अच्छा, टीम चुनना चुनौतीपूर्ण... चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शेयर किया अपना अनुभव

अजीत अगरकर ने भारतीय टीम के लिए 221 मैचों में 349 विकेट झटके. अगरकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1855 रन भी बनाए. अगरकर जुलाई 2023 में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता बने थे.

Advertisement
X
भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर खुद की आलोचना से परेशान नहीं हैं. (Photo: AP)
भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर खुद की आलोचना से परेशान नहीं हैं. (Photo: AP)

भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को हालिया समय में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. रोहित शर्मा की जगह जब शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, तो अगरकर फैन्स के निशाने पर आ गए. उससे पहले जब एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, तब भी अगरकर की कुछ फैन्स ने आलोचना ने की थी.

अजीत अगरकर मानते हैं कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रोल सेलेक्टर का रहा है, जबकि सबसे संतोषजनक अनुभव बतौर क्रिकेटर रहा. अगरकर ने बतौर क्रिकेटर मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया, फिर उन्होंने कमेंट्री की और अब चीफ सेलेक्टर का रोल निभा रहे हैं. अगरकर ने कहा कि कमेंटेटर का काम कठिनाईपूर्ण जरूर है क्योंकि घंटों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप सही शब्दों में मैच की जानकारी देते हैं, तो काम पूरा हो जाता है और आप घर लौट सकते हैं.

अजीत अगरकर ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'खेलने से आपको सबसे ज्यादा संतोष मिलता है. मैदान पर हर बार जब आप कदम रखते हैं, तो आप पर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है. खिलाड़ी के पास गेंद या बल्ला होता है, इसलिए जीत और हार का फैसला उसके हाथ में होता है. अगर आप अच्छा खेलते हैं या गलती करते हैं, यह आपके करियर को प्रभावित करता है.'

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli With Brother Vikas Kohli and Sister Bhavna Kohli Dhingra
विराट ने भाई को सौंपी गुरुग्राम प्रॉपर्टी की GPA? विकास कोहली के पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस 
Nic Maddinson
कैंसर से जूझ रहा क्रिकेटर, झेली भयंकर पीड़ा, अब मैदान में वापसी को तैयार 
Jaspreet Bumrah
Airport पर Paps की हरकत पर भड़के Jaspreet Bumrah! 
Ishan Kishan
Ishan Kishan ने घरेलू क्रिकेट में काटा गदर! 
Anil kumble
PAK पर टूटा कहर, टूटे जबड़े से खेला मैच... 'जंबो' के ये रिकॉर्ड टूटना तो नामुमक‍िन!  
Advertisement

'आपके हाथ में कुछ नहीं रहता...'
अजीत अगरकर कहते हैं, 'सेलेक्टर के रूप में काम करना सबसे चुनौतीपूर्ण है. एक बार जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुन लेते हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता. भारत में क्रिकेटरों की इतनी बड़ी संख्या और गहरी प्रतिभा होने की वजह से फैसले लेने कठिन होते हैं. यह जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है क्योंकि आपका निर्णय किसी खिलाड़ी के करियर को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है.'

अजीत अगरकर ने कहा कि इतने खिलाड़ियों में से सेलेक्शन करना अच्छी बात है. इससे प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन का स्तर उच्च रहता है, लेकिन क्रिकेट इतनी लोकप्रिय है कि लोग आपके निर्णयों पर आलोचना करेंगे. अगरकर ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर चल रही चीजों पर ध्यान नहीं देते.

अजीत अगरकर ने भारतीय टीम के लिए 26 टेस्ट, 191 ओडीआई और 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इस दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अगरकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 349 विकेट अपने नाम किए. 47 वर्षीय अगरकर पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा की जगह चीफ सेलेक्टर बने थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement