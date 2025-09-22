scorecardresearch
 

'शतक तक खेलते रहो!' अभिषेक शर्मा को सहवाग का अनमोेल मंत्र... फिर मचाएंगे तहलका

सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए. मैच के बाद वायरल वीडियो में वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक को सलाह दी कि जब भी वह 70 या 80 रन पर पहुंचें, तो उसे शतक में बदलने की कोशिश करें.

अभिषके शर्मा....पाकिस्तान पर जीत के हीरो. (Photo, PTI)
एशिया कप 2025 में सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान पर कहर ढाने के बाद भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने सभी का ध्यान अपनी पारी की वजह से खींचा. रविवार, (21 सितंबर) को खेले गए इस मैच में अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके इस विस्फोटक प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की, और मैच 7 गेंद पहले ही खत्म हो गया.

मैच के बाद वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि वीरेंद्र सहवाग अभिषेक से बातचीत करते हुए उन्हें अहम क्रिकेटिंग सलाह दे रहे थे. सहवाग ने कहा कि जब भी वह 70 या 80 रन तक पहुंचें, तो उसे शतक में बदलने की पूरी कोशिश करें. उन्होंने बताया कि यह वही सलाह है जो उन्हें सुनील गावस्कर से मिली थी.

सहवाग ने अभिषेक को समझाया, 'बहुत-बहुत बधाई! मैं कहूंगा कि जब भी आप 70 पर पहुंचें, इसे शतक में बदलना मत भूलिए. यह वही सलाह है जो सुनील गावस्कर ने मुझे दी थी. जब आप रिटायर होंगे, तो उन पारियों के बारे में सोचेंगे, जहां आप 70 या 80 पर आउट हुए. अगर मैंने उन्हें शतक में बदल दिया होता, तो मेरे करियर में और भी शतक होते. ये मौके बार-बार नहीं आते. जब आप अच्छे फॉर्म में हों, तो दिन का खेल अंत तक बिना आउट हुए खत्म करना हमेशा बेहतर होता. '

वीडियो में गौरव कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह सलाह शायद अभिषेक को उनके गुरु युवराज सिंह से भी मिली हो. अभिषेक ने हंसते हुए कहा कि युवराज हमेशा कहते हैं कि जब आपने छक्का मारा है, तो मैदान में अन्य बल्लेबाजों को भी मौका दें.

अभिषेक ने कहा, 'यह बिल्कुल सही है. वह हमेशा कहते हैं- जब आपने छक्का मारा, तो दूसरे को भी मौका दें. मैं इस पर काम कर रहा हूं.'

अब भारत 24 सितंबर को सुपर-4 के अगले मुकाबले में बांग्लादेश का सामना करेगा. अभिषेक की फॉर्म और सहवाग की दी गई सलाह टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकती है. अगर वह इसी तरह खेलते रहें, तो युवा स्टार से आने वाले दिनों में कई शतक और रिकॉर्ड बनते देखने को मिल सकते हैं.

