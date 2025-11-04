राइजिंग Asia Cup टीम में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, जितेश कप्तान, इस दिन PAK से होगी भिड़ंत

भारत के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आगामी राइजिंग एशिया कप (Rising Asia Cup) के लिए भारत ए की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. बीसीसीआई ने सोमवार को टीम की घोषणा की, जिसमें जितेश शर्मा को कप्तान और नमन धीर को उपकप्तान बनाया गया है.

आईपीएल में चमके थे सूर्यवंशी

सूर्यवंशी का चयन लंबे समय से चर्चा में था. उन्होंने आईपीएल 2025 (IPL 2025) में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया था.

इसके बाद अंडर-19 टीम के लिए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्सेस्टर में 52 गेंदों में शतक जड़ा. जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज़ शतक है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में 113 रन (86 गेंदों) की पारी खेलकर उन्होंने अपने टैलेंट को और साबित किया.

इस टीम में आईपीएल 2025 के कई युवा सितारे भी शामिल हैं. इसमें नेहल वढेरा, नमन धीर, अशुतोष शर्मा, गुरजपनीत सिंह और विजय कुमार वैशाख. कप्तान जितेश शर्मा वर्तमान में सीनियर टी20 टीम का हिस्सा हैं और अपने अनुभव से टीम को मजबूत बनाएंगे.

16 नवंबर को फिर भारत-पाक मैच

ग्रुप बी में भारत ए को पाकिस्तान ए, यूएई और ओमान के साथ रखा गया है. टीम 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पाकिस्तान ए से मुकाबला 16 नवंबर को और ओमान से 18 नवंबर को होगा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: गुर्नूर सिंह ब्रार, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी और शैख रशीद.

भारत ए की राइजिंग एशिया कप टीम

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेजडे, जितेश शर्मा (कप्तान, विकेटकीपर), रमणदीप सिंह, हर्ष दुबे, अशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशाख, युधवीर सिंह चऱक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा

