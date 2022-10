दुनिया की सबसे भारी मछली पत्थर की तरह दिखती है, वजन है 2,744 किलो

आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों वाली, दुनिया की सबसे भारी मछली की. सबसे वजनी मछली है विशालकाय होली मोला (Holy Mola). ये मछलियां समुद्री पॉपकॉर्न की तरह अपना जीवन शुरू करती हैं और बड़ते-बड़ते विशालकाय आकार की हो जाती हैं. इस प्रजाति की मछली दुनिया की सबसे भारी बोनी मछली, बन गई है.

सबसे वजनी मछली का वजन 2,744 किलो है. ये मछली पत्थर की तरह दिखाई देती है. लेकिन इसके लार्वा को देखकर आपको आश्चर्य होगा. ये मछली जितनी अजीब दिखती है, उसका लार्वा उतना ही क्यूट नज़र आता है.

महासागर में रहने वाली सनफिश (Sunfish) जिसे मोला भी कहते हैं, सबसे भारी जीवित बोनी मछलियों के रूप में जानी जाती हैं. ये लंबाई में 3 मीटर से ज्यादा तक फैल सकती हैं. इस मछली की तीन प्रजातियां होती हैं- ओशिन सनफिश (मोला मोला-Mola mola), जायंट सनफिश (मोला अलेक्जेंड्रिनी-Mola alexandrini) और हुडविंकर सनफिश (मोला टेक्टा-Mola tecta). ये मछलियां गहरे समुद्र और समुद्र की सतह के बीच रहती हैं.

2021 में मृत मिली थी सबसे वजनी मोला

दिसंबर 2021 में, पुर्तगाल के अज़ोरेस द्वीपसमूह (Azores archipelago, Portugal) में हॉर्टा हार्बर से दूर फैयाल आईलैंड (Faial Island) के पास, एक मृत विशाल सनफ़िश तैरती हुई पाई गई थी. एक फोर्कलिफ्ट ट्रक की मदद से इस मछली का वजन किया गया था. वजन से पता चला कि इस मछली की लंबाई 3.59 मीटर थी और इसका वजन 2,744 किलो था और इसलिए यह दुनिया की सबसे भारी बोनी मछली बन गई.

मोला अलेक्जेंड्रिनी अब तक रिपोर्ट की गई दुनिया की सबसे भारी मछली है. इसकी खोज से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मछली पिछली सबसे भारी मछली से करीब आधा टन (444 किग्रा) ज्यादा है. पिछली सबसे भारी मछली का वजन 2300 किलो था, जो 1996 में कामोगावा, जापान में पाई गई थी. इसका वजन पिछली सबसे भारी मोला अलेक्जेंड्रिनी के वजन के दुगने से भी ज्यादा था. इससे पहले सबसे भारी मोला अलेक्जेंड्रिनी का वजन 1320 किलो दर्ज था.

इस विशालकाय मछली पर अब भी शोध जारी है. हालांकि अभी साफ तौर पर यह पता नहीं चला है कि इस मछली की मौत कैसे हुई होगी. लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके सिर पर चोट का निशान था जिसपर पेंट लगा हुआ था. इससे लगता है कि यह मछली किसी नाव से टकराई होगी, जिससे इसकी मौत हई होगी. अभी इसकी वजह की पुष्टि नहीं हुई है.

बेहद खूबसूरत है मोला का लार्वा

इस मछली से जुड़ी एक और खास बात है. खास है इसका लार्वा, जो कुछ साल पहले तक रहस्य था. लेकिन एक शोध के बाद दुनिया की सबसे वजनी मछली के जीवन की शुरुआती स्टेज के बारे में दुनिया को पता लगा. इस मछली का लार्वा बेहद छोटा होता है और देखने में स्नोफ्लेक (Snowflake) जैसा लगता है.

मादा सनफिश की एक और खास बात यह है कि कशेरुकियों में, इसकी प्रजनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है. एक वयस्क मोला में करीब 30 करोड़ ओवा हो सकते हैं. ऐसे में, वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि उनके अंडे कभी पाए क्यों नहीं गए. तब 2017 में, न्यू साउथ वेल्स कोस्ट के पास से इस मछली के लार्वा पाए गाए, जिनका आकार केवल 5 मिलीमीटर था.

