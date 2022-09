Ukraine में दिखे 'एलियन यान', कहीं रूस की कोई साजिश तो नहीं... सरकारी रिपोर्ट में खुलासा

फरवरी से अब तक यूक्रेन (Ukraine) और रूस (Russia) में जंग चल रही है. इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में ढेर सारे अनआइडेंटीफाइट फ्लाइंग ऑबजेक्टस (Unidentified Flying Objects - UFO) देखे गए. इसके बारे में यूक्रेन की सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने रिपोर्ट भी दी है. इस संस्था का नाम है मेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जरवेटरी (Main Astronomical Observatory). यह ऑब्जरवेटरी यूक्रेन की मुख्य वैज्ञानिक संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस (National Academy of Sciences) के तहत काम करती है.

जब दो देश युद्ध कर रहे होते हैं, तब उनके आसमान में फाइटर जेट्स, मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स की चमकदार तस्वीरें आती रहती हैं. लेकिन यूक्रेन के वैज्ञानिक इन रोशनियों को पहचान नहीं पाए. क्योंकि ये रोशनियां ऐसी किसी वस्तु की नहीं थी, जो इंसानों द्वारा बनाए गए हों. अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि ये UFO किसी प्रकार के मिलिट्री यंत्र हैं या नहीं, इसकी जांच की जा रही हैं. इनके बारे में एक रिप्रोट प्री-प्रिंट डेटाबेस arXiv में प्रकाशित की गई है. जिसका पीयर रिव्यू अभी नहीं हुआ है. इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं रूस की इसमें कोई साजिश तो नहीं है.

Ukraine’s Astronomers Say There Are Tons of UFOs Over Kyiv https://t.co/jcgOzj64QP #UFO #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/G51kwQZ2wQ

रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के खगोलविदों ने कुछ तेजी से उड़ने वाली, कम दृश्यता वाली वस्तुओं के कीव के आसमान में दिन में देखा. ये वस्तुएं कीव के आसपास मौजूद गावों में देखी गईं. वैज्ञानिकों ने कीव और वहां से 120 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित गांव विनारिका (Vinarivka) में दो खास तरह के मौसम संबंधी कैमरे लगाए हैं. ये आसमान पर नजर रखते हैं. इन कैमरों में ये UFO कैद हुए हैं. कैमरे की तस्वीरों की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया ये उड़ने वाली वस्तुएं किसी भी तरह से प्राकृतिक घटना नहीं थी.

UFO flights over Kyiv



This was stated by scientists from the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. Scientists claim to have discovered both single and whole groups of UFOs.



UA Insider | Subscribe pic.twitter.com/mSRkBT4xJ8