वो 12 वजहें, जिनसे कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीते करेंगे सर्वाइव... और बढ़ेगा 'कुनबा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 यानी आज मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में चीतों को रिलीज़ किया. चीते विदेशी हैं. यानी नामीबिया (Namibia) से आए हैं. सवाल ये उठता है कि क्या वहां के मौसम के हिसाब से कूनो नेशनल पार्क में जलवायु है? क्या विदेशी चीते भारत में सर्वाइव कर पाएंगे? यहां के मौसम, जलवायु और वातावरण से एडजस्ट कर पाएंगे? जानिए इन सवालों के जवाब...

आज यानी 17 सितंबर 2022 को नामीबिया में तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस है. कूनो नेशनल पार्क में भी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है. नामीबिया में ग्रासलैंड यानी सवाना वुडलैंड का क्षेत्रफल 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है. जबकि कूनो नेशनल पार्क का पूरा क्षेत्रफल 3200 वर्ग किलोमीटर है. नामीबिया और कूनो नेशनल पार्क का जलवायु अर्ध शुष्क (Semi Arid) रहता है.

नामीबिया में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. मध्यप्रदेश का कूनो नेशनल पार्क जिस इलाके में बसा है, वहां भी तापमान गर्मियों में इतना पहुंच जाता है. औसत तापमान गर्मियों में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. ये तो रही बात तापमान की. वैज्ञानिकों ने पूरी तरह रिसर्च करने के बाद कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त पाया है. इसके पीछे कुछ जरूरी बिंदु हैं... आइए जानते हैं कि वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं.

1. चीतों को ग्रासलैंड यानी थोड़े ऊंची घास वाले मैदानों इलाकों में रहना पसंद है. ये घने जंगलों में नहीं रहते. वजह अगर ये तेजी से दौड़ेंगे नहीं तो शिकार नहीं कर पाएंगे. तेजी से दौड़ने के लिए खुले मैदानों की जरूरत होती है. न कि घने जंगलों की.

2. मौसम में ज्यादा उमस न हो. थोड़ा सूखा रहे. इंसानों की पहुंच कम हो. तापमान बहुत ठंडा न हो. बारिश ज्यादा न हो. कूनो नेशनल पार्क 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला है. लेकिन चीतों के हिसाब से उपयुक्त इलाका 748 वर्ग किलोमीटर है. यहां इंसान नहीं आते-जाते. न ही रहते हैं.

3. नेशनल पार्क का बफर जोन 1235 वर्ग किलोमीटर है. पार्क के बीच में कूनो नदी (Kuno River) बहती है. कम ढाल वाली पहाड़ियां हैं. दक्षिण-पूर्वी इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी के जंगल हैं. इस इलाके के पास ही चंबल नदी (Chambal River) बहती है. यानी चीतों के पास कुल मिलाकर 6800 वर्ग किलोमीटर का इलाका रहेगा.

4. नेशनल पार्क का अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहता है. सबसे कम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है. इलाके में सालभर में 760 मिलिमीटर बारिश होती है.

5. कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में चीतों के लिए बहुत कुछ है. जैसे- चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंघा, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार, लकड़बग्घे, ग्रे भेड़िये, गोल्डेन सियार, बिल्लियां, मंगूज जैसे कई जीव.

