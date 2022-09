Earthquake in Taiwan: ताइवान में 24 घंटे में तीन बड़े भूकंप, भारी नुकसान... जापान ने जारी किया सुनामी अलर्ट

ताइवान (Taiwan) में पिछले 24 घंटे में तीन भयानक भूकंप (Earthquakes) आ चुके हैं. इन भूकंपों के मद्दनेजर जापान ने सुनामी अलर्ट जारी किया है. ताइवान के मौसम ब्यूरो ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी इलाके में स्थित ताइतुंग (Taitung) काउंटी में भूकंपों का केंद्र दिख रहा है. शनिवार को इसी इलाके में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था. फिर रविवार की सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद इसी जगह पर दोपहर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया. जो ताइतुंग की सतह से 10 किलोमीटर जमीन के अंदर पैदा हुआ था.

डोंगली स्टेशन पर पटरी से उतरी ट्रेन. (फोटोः ट्विटर/@fisher)

ताइवान में कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं. ब्रिज गिर गए हैं. ट्रेनें पटरलियों से उतर गई हैं. यूली में एक स्टोर गिरने से उसमें चार लोग दब गए हैं. उन्हें निकालने का प्रयास जारी है. ब्रिज टूटने की वजह से कई गाड़ियां ब्रिज के नीचे गिर गईं. डोंगली स्टेशन पर ट्रेन पटरी से उतर गई. उस स्टेशन की छत भी गिर गई. यूएस पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने इन भूकंपों के बाद ताइवान में सुनामी का अलर्ट जारी किया है.

यूली में गिरा हुआ मार्केट स्टोर, जिसमें चार लोग दबे थे. उनका रेस्क्यू किया गया. (फोटोः ट्विटर/ariananews )

Rocks and trees falling down on a mountain road in #Taiwan after the M 6.9 #earthquake. pic.twitter.com/6eIlFL1XI7 — Frank Hoogerbeets (@hobeets) September 18, 2022

उधर, जापान के मौसम विभाग ने भी 3.2 फीट ऊंची लहरों वाली सुनामी की चेतावनी जारी की है. क्योंकि उसके ओकिनावा (Okinawa) में भूकंप आ चुका है. तीनों भूकंप पूरे ताइवान में महसूस किया गया. राजधानी ताइपे में इमारतें थोड़ी देर झूलती रहीं. कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं. ताइनान और काओसंग इलाके में भूकंप का ज्यादा असर नहीं रहा.

ताइवान रिंग ऑफ फायर (Ring Of Fire) इलाके में पड़ता है. यह इलाका ऐसी जगह पर है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं. सुनामी आती है. ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं. असल में ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के एकदम नजदीक बसा है. इन दोनों में किसी भी तरह की हलचल होती है, तो ताइवान पर भूकंप और सुनामी दोनों का खतरा बना रहता है. इससे पहले साल 2016 में आए भूकंप से ताइवान में 100 लोगों की मौत हुई थी. जबकि, 1999 में आए 7.3 तीव्रता के भूकंप से 2000 लोग मारे गए थे.