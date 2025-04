अजब! प्रजनन के लिए 4500 KM तैरकर ओडिशा से श्रीलंका होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गया कछुआ

इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र वन विभाग की एक टीम ने रत्नागिरी के गुहागर समुद्र तट पर एक अकेले कछुए को घोंसला बनाते हुए पाया. करीब से जांच करने पर उन्होंने इसके दोनों सामने के फ्लिपर्स पर दो चमकदार धातु के टैग पाए. इस ऑलिव रिडले कछुए की पहचान 03233 के रूप में हुई औक इसकी एक कहानी सामने आई.

कछुए की 4500 km की लंबी यात्रा

शोधकर्ताओं ने पाया कि कछुए ने लगभग 4500 किमी की लंबी और कठिन यात्रा की थी. ओडिशा के गहिरमाथा से शुरू होकर, पूर्वी तट के साथ नीचे की ओर श्रीलंका के आसपास मुड़कर, उत्तर में जाफना तक जाने के बाद, वापस मुड़कर तिरुवनंतपुरम तक और फिर पश्चिमी तट के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंत में रत्नागिरी के तट पर पहुंचा.

कछुए का घोंसला और 125 अंडे

गुहागर के सफेद रेत के समुद्र तट पर कछुए ने घोंसला बनाया और 125 अंडे दिए, जिनमें से कम से कम 107 अंडे फूट चुके हैं. फ्लिपर टैग पर 03233 नंबर था, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने 18 मार्च 2021 को ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में टैग किया था.

पहली बार ऐसा देखने को मिला

कछुए को 12000 ऑलिव रिडले कछुओं में से एक था जिन्हें उनके प्रवासन पैटर्न और भोजन के क्षेत्रों को ट्रैक करने में मदद करने के लिए उस वर्ष फ्लिपर्स पर टैग लगाए गए थे. वन्यजीव संस्थान ऑफ इंडिया (WII) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुरेश कुमार ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कछुआ पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक आ सकता है. जबकि यह एक दुर्लभ घटना नहीं हो सकती है, यह शायद पहली बार दर्ज की गई घटना है जिसमें पूर्वी तट पर टैग किया गया कछुआ पश्चिमी तट पर पाया गया है. हमें पता नहीं था कि इस प्रजाति में ऐसा प्रवासन संभव है.

