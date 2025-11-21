scorecardresearch
 

मसूरी में खुलेगी पहली भूभौतिकीय वेधशाला... पहाड़ी राज्यों को मिलेगी आपदा से लड़ने की बड़ी ताकत

मसूरी में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG) ने बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला (MPGO) का शिलान्यास किया. सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में बनेगी यह हाई-टेक वेधशाला. भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं की पहले चेतावनी देगी. हिमालयी राज्यों खासकर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी.

मसूरी के लैंडोर रोड पर ऑब्जरवेट्री का शिलान्यास किया गया. (Photo: ITG)
उत्तराखंड की खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में एक बहुत महत्वपूर्ण काम की शुरुआत हो गई है. भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG) ने यहां बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला (मल्टी पैरामीटर जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी – MPGO) बनाने का शिलान्यास कर दिया. यह वेधशाला पहाड़ी इलाकों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को पहले से समझने और रोकने में बड़ी मदद करेगी.

शुक्रवार को मसूरी के लैंडौर रोड पर सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) कैंपस में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ. मुख्य अतिथि CSIR-NEIST के निदेशक डॉ. वीएम तिवारी ने शिलान्यास किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता IIG के निदेशक प्रो. एपी डिमरी ने की. कई बड़े वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे.

यह वेधशाला क्या करेगी?

यह हाई-टेक वेधशाला पृथ्वी के अंदर होने वाले बदलावों पर नजर रखेगी. इसमें खास उपकरण लगे होंगे जो ये काम करेंगे...

  • पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (भू-चुंबकीय) में होने वाले बदलावों को मिनट-टू-मिनट रिकॉर्ड करेंगे.
  • भूकंप आने के पहले के संकेतों को पकड़ने में मदद करेंगे.
  • भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ जैसी आपदाओं की पहले चेतावनी दे सकेंगे.
  • मौसम और पर्यावरण से जुड़े डेटा इकट्ठा करेंगे.
  • यह वेधशाला जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी. इसके बाद वैज्ञानिक यहां दिन-रात रिसर्च करेंगे.

हिमालयी राज्यों को क्यों फायदा होगा?

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे हिमालयी राज्य अक्सर भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ की मार झेलते हैं. यह क्षेत्र बहुत नाजुक है क्योंकि यहां की जमीन अभी भी बन रही है (टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहती हैं).

यह भी पढ़ें: इस साल के 99% दिन भारतीयों ने झेली चरम मौसम की मार... इस हाल के जिम्मेदार भी हम

अब मसूरी की यह नई वेधशाला...

  • सही और तेज डेटा देगी, जिससे आपदा आने से पहले अलर्ट जारी हो सकेगा.
  • लोगों की जान-माल बचाने में मदद मिलेगी.
  • वैज्ञानिकों को हिमालय के रहस्य समझने में आसानी होगी.
  • उत्तराखंड सरकार और NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) को मजबूत डेटा मिलेगा.

IIG के निदेशक प्रो. डिमरी ने कहा कि यह वेधशाला उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रबंधन की वैज्ञानिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी.

भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG) क्या है?

IIG मुंबई में है. पूरे देश में भू-चुंबकीय रिसर्च करता है. उसके पास पहले से कई वेधशालाएं हैं, लेकिन मसूरी में यह पहली बार इतनी एडवांस वेधशाला बन रही है. यह परियोजना मेक इन इंडिया और विज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है. उत्तराखंड के लोग खुश हैं कि मसूरी अब सिर्फ पर्यटन का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च का भी केंद्र बनेगा. आने वाले दिनों में यह वेधशाला हिमालयी राज्यों की सुरक्षा की ढाल बनेगी.

