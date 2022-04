New BrahMos: वायुसेना ने सुखोई-30MKI से दागी ब्रह्मोस मिसाइल, टारगेट तबाह

भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) ने देश के पूर्वी तट पर सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट से भारतीय नौसेना (Indian Navy) के डिकमीशन्ड जहाज पर ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइल से लाइव फायर किया. मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट को ध्वस्त कर दिया. इस परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना ने वायुसेना का पूरा साथ दिया.

करीब एक हफ्ते पहले ही यह खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल (BrahMos Cruise Missile) का अपग्रेडेड एयर वर्जन तैयार हो रहा है. इसकी रेंज 800KM होगी. यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं. हो सकता है कि यह परीक्षण इसी संबंध में हो लेकिन वायुसेना या सरकार की तरफ इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है.

Today on the Eastern seaboard, IAF undertook live firing of BrahMos missile from a Su30 MkI aircraft. The missile achieved a direct hit on the target, a decommissioned IndianNavy ship. The mission was undertaken in close coordination with navy: IAF



(File pic) pic.twitter.com/U3wEHm09t3