Live: होने वाली है नए इतिहास की शुरुआत, जेफ बेजोस टीम कैप्सूल में बैठी

अब से कुछ ही देर में अंतरिक्ष यात्रा का नया इतिहास रचा जाएगा. जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) का रॉकेट न्यू शेफर्ड (New Shepard) चार यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा. इसकी लॉन्चिंग 20 जुलाई यानी आज शाम साढ़े 6 बजे वेस्ट टेक्सास के ब्लू ओरिजिन लॉन्च साइट वन से की जाएगी.

शाम 6.20 बजेः चारों अंतरिक्षयात्री न्यू शेफर्ड कैप्सूल में बैठ चुके हैं. कैप्सूल के हैच को बंद कर दिया गया है. कुछ ही मिनटों में इस कैप्सूल को रॉकेट आवाज से तीन गुना ज्यादा गति में लेकर अंतरिक्ष में जाएगा.

शाम 6.00 बजेः जेफ बेजोस (Jeff Bezos) के साथ सभी अंतरिक्षयात्री न्यू शेफर्ड कैप्सूल में पहुंच गए. उन्हें अब कैप्सूल में बिठान की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. टेक्नीशियन और इंजीनियर्स चारों अतंरिक्षयात्रियों को बैठने के नियमों की जानकारी दोबारा बता रहे हैं.

शाम 5.48 बजेः लॉन्च टॉवर से अंतरिक्षयात्रियों को रॉकेट की तरफ ले जाया जा रहा है.

शाम 5.40 बजेः लॉन्च पैड के चारों तरफ हेलिकॉप्टर उड़ रहे हैं, ताकि सुरक्षा के हिसाब से निगरानी की जा सके. इसके अलावा वैज्ञानिक रॉकेट के चारों तरफ निगरानी कर रहे हैं कि सब सही है या नहीं.

शाम 5.30 बजेः चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च के लिए अभी तक न्यू शेफर्ड कैप्सूल में लाया नहीं गया है. उन सभी लोगों को आखिरी समय के निर्देश और सलाह दिए जा रहे हैं.

शाम 5.00 बजेः जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क, वैली फंक और ओलिवर डैमेन लॉन्च टावर में पहुंच चुके हैं. वहां पर लॉन्चिंग की तैयारियों में जुट गये हैं. साथ ही उन्हें न्यू शेफर्ड कैप्सूल में बिठाने की तैयारियां चल रही हैं.

82 वर्षीय वैली फंक न्यू शेफर्ड (New Shepard) कैप्सूल से आज जेफ बेजोस उनके भाई मार्क बेजोस और 18 वर्षीय ओलिवर डैमेन के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगी. इस यात्रा में सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र के अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिज्म पर जा रहे हैं. यह अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास की पहली ऐसी फ्लाइट होगी, जिसमें इस तरह का नया प्रयोग किया जा रहा है.

आज वो महिला स्पेस में जाकर इतिहास बनाने वाली हैं, जिन्हें 60 साल पहले NASA ने महिला होने के नाते अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने नहीं दिया था. जबकि, वो नासा के मर्करी-13 (Mercury-13) मिशन की पायलट थीं. लेकिन जब अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस (Jeff Bezos) वैली फंक (Wally Funk) के पास उन्हें एक सीट का ऑफर देने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष उड़ान की उनकी 60 साल की ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है.

We are go for #NewShepard astronaut load. CrewMember 7 is now taking Jeff, Mark, Wally, and Oliver out to the launch pad. Watch live on https://t.co/7Y4TherpLr #NSFirstHumanFlight