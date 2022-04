Blue Origin की चौथी अंतरिक्ष उड़ान सफल, छह बुजुर्गों को कराया स्पेस ट्रैवल

ब्लू ओरिजन (Blue Origin) ने पहली बार छह लोगों को स्पेस टूरिज्म पर भेजा यानी अंतरिक्ष पर्यटन पर. इस साल जेफ बेजोस की यह स्पेस कंपनी 9 बार ऐसी उड़ानें भरेगी. जिन छह लोगों ने गुरुवार यानी 31 मार्च 2022 को अंतरिक्ष की यात्रा की है, उसमें से पांच ने ब्लू ओरिजिन कंपनी को कितना पैसा दिया है, उसका खुलासा नहीं किया गया है. इन सभी छह लोगों ने धरती से 100 किलोमीटर ऊपर कारमान लाइन तक की यात्रा की.

छह लोगों में शामिल हैं- न्यू शेफर्ड के आर्किटेक्ट गैरी लाई. पर्यटक मार्टी एलेन, पति और पत्नी शैरोन और मार्क हेगल, जिम किचेन और डॉ. जॉर्ज नील्ड. इन लोगों ने न्यू शेफर्ड अंतरिक्षयान में कुल मिलाकर 10 मिनट से थोड़े ज्यादा समय की यात्रा की. जिसमें से करीब 3 मिनट इन्होंने जीरो ग्रैविटी यानी भारहीनता को महसूस किया. ये ब्लू ओरिजिन की कोई पहली उड़ान नहीं है. एक साल के अंदर यह चौथी उड़ान है.

Our #NS20 astronauts are inside of the Astronaut Training Center with CrewMember 7 Sarah Knights. A thread about our crew: pic.twitter.com/55oWecobor