ISPA Launch: स्पेस इंडस्ट्री के लोगों ने PM से पूछे सवाल, मोदी ने दिया ये जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के स्पेस स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को जो भी सुविधाएं चाहिए होंगी वो सब मिलेंगी. नीतियों में सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे. आपके सुझावों को शामिल किया जाएगा. क्योंकि भविष्य में 25-30 साल बाद हमारे इन्हीं प्रयासों की वजह से अगली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें भारतीय अंतरिक्ष संघ (Indian Space Association - ISpA) के उद्घाटन के मौके पर कहीं. वो इसरो, इनस्पेस समेत स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े भागीदारों को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने स्टेकहोल्डर्स के सुझाव और सवाल भी सुने उसके बाद उन सवालों के जवाब भी दिए.

उद्योगपति सुनील भारती मित्तल ने पीएम मोदी से कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकिर पिछले डेढ़ साल से होड़ लगी हुई है. सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस की मांग बढ़ रही है. वनवेब (OneWeb) की 650 सैटेलाइट लॉन्च होंगी. 350 जा चुकी है. हमने इसरो के साथ एक डील की है. जीएसएलवी मार्क-3 और पीएसएलवी रॉकेट से सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाएंगे. देश के हर चप्पे को ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा. अगर तेजी से रेगुलेटरी एप्रूवल मिले तो काम तेजी से हो सकता है. क्योंकि अगले तीन-चार साल बेहद क्रिटिकल हैं.

