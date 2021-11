150 साल में धरती की गर्मी जितनी बढ़ी, उतनी 24 हजार साल में नहीं बढ़ी थीः स्टडी

पिछले 150 साल में दुनिया का तापमान जितनी तेजी से बढ़ा है, उतना हिमयुग के बाद से 24 हजार सालों में नहीं बढ़ा था. इस बात का खुलासा हाल ही में हुई एक स्टडी में किया गया है. यह स्टडी प्रसिद्ध साइंस जर्नल Nature में प्रकाशित हुई है. स्टडी में बताया गया है कि इंसानी गतिविधियों द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लोबल गर्मी तेजी से बढ़ रही है. पिछले 150 सालों में बढ़े उद्योगों की वजह से ग्लोबल वॉर्मिंग इतनी बढ़ी है, जितनी हिमयुग के बाद 24 हजार सालों में कभी नहीं बढ़ी थी.

इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि दुनिया का तापमान पिछले 10 हजार साल में बढ़ना शुरु हुआ था. लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर बढ़ रहा था. अपनी तय और सीमित गति के साथ. लेकिन पिछले 150 सालों में जितनी तेजी से तापमान बढ़ा है उसके पीछे इंसानों द्वारा पैदा किए गए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना जा रहा है.

यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में जियोसाइंसेज के पोस्टडॉक्टोरल रिसर्चर मैथ्यू ओस्मान ने कहा कि इंसानों ने जो काम प्रकृति के साथ किया है, वह उसने खुद के साथ कभी नहीं किया. इसलिए पिछले 150 सालों में वैश्विक स्तर पर तापमान जितनी तेजी से बढ़ा है, उतना हिमयुग के बाद कभी देखने को नहीं मिला था. यह बेहद हैरान करने वाली चेतावनी है, जिसे दुनियाभर के देश और इंसान देख नहीं पा रहे हैं.

