तेजी से पिघल रहा है धरती का 'सनस्क्रीन'...NASA ने जारी किया वीडियो

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के एक नए वीडियो से वैज्ञानिकों के बीच घबराहट बढ़ गई है. क्योंकि इस वीडियो में दिखाया गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर का बड़ा छेद हो गया है. साल 1979 के बाद 13वीं बार यह सबसे बड़ा छेद है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वॉर्मंग की वजह से ये हालत है. ओजोन लेयर पर नासा और नेशनल ओशिएनिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के तीन सैटेलाइट नजर रखते हैं. पहला है - औरा, दूसरा है सॉमी-NPP और तीसरा है NOAA-20.

NASA के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि कैसे 29 अक्टूबर 2021 को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छेद हो गया है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह छेद बंद होने में नवंबर महीना लग जाएगा. ओजोन एक ऐसा ऑक्सीजन कंपाउंड है जो प्राकृतिक तौर पर तो बनता ही है, इसे इंसान भी बना सकता है. यह धरती के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से के ऊपर बनता है.

Today's #Ozone analysis from @CopernicusECMWF #AtmosphereMonitoring Service @ECMWF shows that the #OzoneHole still covers an area of about 20 million m^2 and that minimum ozone columns are still below 150 DU. More information on https://t.co/JGcrURyxJM pic.twitter.com/paHyCsPyvP