Garden of Eden: आज की दुनिया में कहां है एडम और ईव का जन्मस्थान गार्डेन ऑफ इडेन?

क्रिश्चैनिटी में गार्डेन ऑफ इडेन (Garden of Eden) का जिक्र बेहद अच्छी पौराणिक कहानियों में आता है. पर क्या ये सच में आज मौजूद है. अगर है तो दुनिया के नक्शे पर किस जगह? अगर बिना किसी पूर्वाग्रह और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए इस जगह को खोजा जाए तो शायद गार्डेन ऑफ इडेन के सांकेतिक भाषाओं के आधार पर उसके वर्तमान लोकेशन का आइडिया लगाया जा सकता है. हालांकि जरूरी नहीं कि वो सही हो.

गार्डेन ऑफ इडेन का जिक्र उस बगीचे के रूप में आता है, जहां पर लोग पहली बार बनाए गए. लोग यानी हम इंसान. पहले दो जोड़ी इंसान. एक नर और एक मादा. नाम था एडम (Adam) और ईव (Eve). ये आराम से इस बगीचे में घूमते रहे. बढ़िया जीवन जीते रहे, जबतक वहां पर एक सांप और एक फल नहीं आया. यह एक सांकेतिक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इंसान पहले बच्चों की तरह साफ दिमाग के थे. बाद में वो विकसित हुए. आजादी और नॉलेज की ओर बढ़े. शैतानियत उनके अंदर आई. कैसे वो मौत की तरफ आगे बढ़े.

जेनेसिस 2:10-14 में लिखा है कि गार्डेन उस लोकेशन पर था, जहां इडेन से एक नदी निकलती है. वह बगीचे को सींचती है लेकिन बाद में चार हिस्सों में बांट देती है. उसके चार सिर बन जाते हैं. पहला नाम उसमें आता है Pishon. इसमें हविलाह (Havilah) का पूरा इलाका आता है. यानी सोने की जगह. सोने की जगह यानी अच्छे कामों की जगह. वहीं पर थे Bdellium और ओनिक्स स्टोन. दूसरी नदी का नाम है Gihon.

