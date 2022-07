चीन के वैज्ञानिकों ने रोबोटिक मछली बनाई, जो पानी में माइक्रोप्लास्टिक खाती है

चीन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित सिचुआन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक खास रोबोटिक मछली (Robot Fish) बनाई है. जो माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics) खाती है. यानी एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र में यह मछलियां गोते लगाकर माइक्रोप्लास्टिक के प्रदूषण को खत्म कर देंगी. यह दावा किया है इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के समूह ने.

इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिक वांग युयान ने कहा कि यह मछली छूने में एकदम असली मछली जैसी महसूस होती है. इसकी लंबाई मात्र 1.3 सेंटीमीटर यानी आधा इंच है. यह रोबोटिक मछली छिछले पानी में माइक्रोप्लास्टिक को अपने अंदर खींच लेती है. अब वैज्ञानिकों की टीम इस काम में लगी है कि किसी तरह इसे समुद्री गहराई में गोते लगाने लायक बनाया जा सके. इसके जरिए वैज्ञानिक समुद्री प्रदूषण को खत्म करने का प्रयास करना चाहते हैं.

वांग ने बताया कि हमने इतना छोटा और हल्का रोबोट फिश बनाया है, इसका उपयोग कई तरह से कर सकते हैं. यह बायोमेडिकल और घातक ऑपरेशंस में भी काम आ सकता है. हम भविष्य में इसे इतना छोटा बनाएंगे कि ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से में मौजूद बीमारी को ठीक कर सके. फिलहाल यह रोबोटिक मछली नीयर-इंफ्रारेड लाइट (NIR) की दिशा में आगे बढ़ती है.

