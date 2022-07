चीन में मौसम का कहर, गर्मी इतनी कि पिघल रही घरों की छतें, उखड़ने लगीं सड़कें

चीन की व्यवसायिक राजधानी शंघाई समेत 86 शहरों में भयावह गर्मी पड़ रही है. इन इलाकों में हीटवेव चल रही है. इस समय इतनी गर्मी पड़ने से चीन के वैज्ञानिक भी हैरान-परेशान हैं. क्योंकि इतनी गर्मी से सड़कें टूट रही हैं. इमारतों की छतें पिघल रही हैं. लोग बेचैनी में ठंडी जगहों को खोज रहे हैं. इन 86 शहरों में गर्मी को देखते हुए तीसरे स्तर का रेड अलर्ट घोषित किया गया है. आशंका जताई गई है कि अगले 24 घंटे में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है.

शंघाई समेत इन सभी 86 शहरों में खुले में निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है. लोग बाहर बिना छतरी के निकल ही नहीं रहे हैं. 2.50 करोड़ की आबादी वाले शंघाई के प्रशासन ने अपने लोगों से कहा है कि वो अगला पूरा हफ्ता भयानक गर्मी बर्दाशत करने के लिए तैयार रहें. पिछले पांच सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस समय शंघाई में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया हो.

शंघाई में 1873 से लेकर अब तक सिर्फ 15 दिन ही ऐसे बीते हैं, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार गया है. शहर में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ गई है. तरबूज और क्रेफिश चिल्ड लिकर की मांग भी बढ़ी हुई है. शंघाई के वाइल्डलाइफ पार्क में हर दिन शेरों, पांडा और अन्य जानवरों को ठंडा रखने के लिए 8 टन बर्फ का उपयोग किया जा रहा है. लोग बर्फ का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं.

